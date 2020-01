Ilinca Vandici face declarații inedite despre emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”

Ilinca Vandici s-a decis să spună adevărul despre anumite zvonuri care au apărut în presă în ceea ce privește plecarea ei din poziția de prezentatoare a emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities!”.

„În urmă cu o lună de zile, poate chiar două, vuia presa din România: „Ilinca Vandici, dată afară de la Kanal D”, lucru care m-a șocat la prima vedere, ce au făcut, au luat din trecut știri și le-au reactualizat acum, dar ce s-a întâmplat, de ce să scrie asta?”, a spus Ilinca pe canalul său de Youtube.

Prezentatoarea TV infirmă zvonurile, ba mai mult decât atât, în acel timp, ea pregătea alături de echipa de producție și colegii săi noul sezon care va avea premiera în curând: „Adevărul este că a fost o mare minciună. Eu în acel moment pregăteam împreună cu echipa de producție și colegii mei cel de-al cincilea sezon „Bravo, ai stil”, care începe în curând. Nu mai aplecați urechea la tot felul de zvonuri și de lucruri, așteptați, eu am fost și voi fi întotdeauna sinceră și transparentă cu voi și o să vă spun de fiecare dată când se întâmplă ceva.”

Ilinca a mai vorbit și despre colegii săi, declarând că a ajuns să aibă o relație extrem de apropiată cu ei: „Mi se pare că am reușit în toți anii ăștia să ne omogenizăm foarte mult ca echipă. Ne place să ne împărțim tot ceea ce ne înconjoară, orice bucurie, tristețe, și aici mă refer la Cătălin Botezatu, Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu, colegii și prietenii mei dragi. În urmă cu câțiva ani de zile, mă uitam la ei ca la ceva intangibil cumva, chiar dacă făceam parte din aceeași lume, însă niciodată nu am avut ocazia să ne apropiem atât de mult, iar acum sunt mândră și binecuvântată că am ajuns să lucrez cu acești oameni și să pot să îi consider prieteni.”

De asemenea, Ilinca a povestit și despre cele nouă concurente din noul sezon al show-ului de fashion.„Sunt acolo câteva nume tari ale celebrităților care participă în acest sezon și cu siguranță fiecare își va dori să își demonstreze aptitudinile stilistice, dar în egală măsură să își arate personalitatea și caracterul cât se poate de frumos.”

Ilinca Vandici a mai împărtășit cu urmăritorii săi și care este sfatul pe care îl dă concurentelor, fiind unul dintre motivele pentru care emisiunea a ajuns atât de apreciată și urmărită: „Mereu sunt întrebată la începutul fiecărui sezon „Ce sfat le-ai da concurentelor?” Și o spun cu toată sinceritatea din lume: „Fiți voi!”. Credeți-mă pe cuvânt că nimic nu vă poate ajuta mai mult în competiția asta care e un reality-show 100%, decât autenticitatea și naturalețea. Tocmai acest lucru a făcut din show un fenomen, care e atât de urmărit și iubit.”

Foto: Instagram

