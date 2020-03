Despre stil cu Ilinca Vandici: „Îmi place să adopt ținute sexy, însă nu vulgare, actuale, ținute pe care în viața de zi cu zi rar le port”

Deși initial am avut rezerve față de această colaborare, televiziunea fiind ceva care, recunosc, mă speria un pic, am descoperit cu enormă bucurie, o echipă minunată și mai ales, o clientă extraordinară. Pot spune cu mâna pe inimă că Ilinca este probabil una dintre cele mai cool personalități cu care am lucrat până acum. De un profesionalism ieșit din comun și cu o atitudine extrem de deschisă în ceea ce privește stilul, are toate premizele pentru apariții stylish și versatile, în cadrul emisiunii și nu numai.

Work-flow-ul este unul foarte fluid, pentru ca suntem pe aceeași lungime de undă și ajungem astfel destul de repede la o concluzie finală. Eu adun haine de la diverse magazine și designeri în zilele în care nu filmăm. Apoi le probăm în pauzele de filmare sau după încheierea lor. Stabilim dacă ne plac, dacă sunt potrivite pentru emisiune, dacă mai trebuiesc completări, pentru ca apoi să ne decidem asupra accesoriilor. Pantofii îi alegem din garderoba Ilincăi, iar bijuteriile le comandăm de la bijutieri cu care lucrăm sau din magazine vintage. Există și momente când una dintre noi se răzgândește în privința unei ținute și atunci fie renunțăm la ea, fie o regândim. Mai jos o las pe Ilinca să vă spună și ea câteva cuvinte.

Ilinca: „De când prezint Bravo ai Stil, stilul meu vestimentar s-a schimbat foarte mult, am înțeles și am adoptat toate sfaturile pe care le-am primit de-a lungul timpului de la cei mai buni profesioniști în domeniu și aici mă refer la jurații emisiunii. Am ascultat de fiecare dată și am încercat să pun în aplicare toate ponturile pe care ei le dădeau concurentelor și asta m-a ajutat foarte mult. Așa am descoperit că stilul înseamnă atitudine, plăcerea și bucuria de a purta anumite ținute, și nu doar de dragul modei, ci și pentru că simți asta.

Stilul meu s-a schimbat mult de-a lungul celor 6 sezoane, inclusiv în timpul emisiunii. Și dacă începuturile au fost cu un stil safe care nu ieșea foarte tare în evidență, am ajuns astăzi să adopt ținute pe care altă data nu reușeam să le port. De ce? Pentru că acum le înțeleg și pot să mi le asum. Sunt o iubitoare a tot ceea ce înseamnă modă, a tot ceea ce înseamnă trenduri, dar tot așa am învățat că poți stabili și singur ce preiei din ele. Poți lua din tendințele anului exact ce ți se potrivește, exact ce este în concordanță cu tine și cu personalitatea ta și să-ți creezi propriul stil, până la urmă. Am mai învățat care sunt accesoriile și piesele vestimentare care merită o sumă importantă de bani și am învățat că există piese clasice, nemuritoare, care se vor purta și acum, și peste 10 ani. Prin urmare, acestea sunt cele pe care mi le achiziționez indiferent de context, tendințe, vremuri.

Am avut noroc să lucrez cu specialiști în domeniu și aici mă refer la stiliștii cu care am colaborat de-a lungul timpului în cadrul show-ului Bravo ai Stil. Am încredere 100% în ei pentru că rolul meu este cel de prezentator. Asta înseamnă că nu sunt bună la toate, rolul meu e de prezentator și stiu că sunt bună în ceea ce fac. Însă odată cu experiența pe care am căpătat-o vis a vis de modă, sunt momente în care mă implic în alegerea ținutelor, a accesoriilor. Colaborez foarte bine cu Daria Georgescu, stilista mea de ceva vreme, care sper să rămână alături de mine mult timp de acum înainte. Împreună facem fitting odată la 2 saptămâni, alegem ținutele pentru emisiune, după care le accesorizăm. Avem parteneri cu care colaborăm și care ne fac bijuterii special pentru fiecare ținută în parte. Îmi place să adopt ținute sexy, însă nu vulgare, actuale, ținute pe care în viața de zi cu zi rar le port pentru că în viața mea normală am un stil cât se poate de casual. Însă în cadrul Bravo ai Stil, pentru că vorbim de un show de modă, ne permitem să ne jucăm cu imaginația, să adoptăm ținute mai ieșite din tipare, să dăm într-adevăr ora exactă în tot ceea ce înseamnă modă și stil.”

Text: Daria Georgescu

Foto: Instagram

