Pink vorbeste despre provocarile vietii de mama si de artista

Intr-un scurt video, realizat in exclusivitate pentru People, Pink vorbeste deschis despre viata sa, reflectand la statutul de artista, care are in acelasi timp copii, si despre cum este sa ai o cariera solicitanta inainte si dupa maternitate: „Mi-ar placea sa pun tot ceea ce sunt si tot ceea ce am in tot ceea ce fac. Dar cel mai dificil este sa incerc sa le fac pe toate. Am intrat in chestia asta cand aveam 16 ani, iar acum am copii si sunt casatorita.”

Pink, in varsta de 38 de ani, se confeseaza: „Intotdeauna vreau sa ma asigur ca fac ceea ce e bine pentru ei. Nu mai este un puzzle atat de simplu – nu mai sunt doar eu in povestea asta”.

In trailer-ul oficial al documentarului, Pink spune ca un album reprezinta „atatea parti mobile puse la un loc”, si este o provocare cu atat mai mare pentru un artist care trebuie sa implineasca si nevoile copiilor sai”. (Pink are doi copii: Willow Sage, in varsta de 6 ani, si James Moon, care are doar 9 luni).

„Inregistrarile din studio, munca de compozitie, apoi finalizarea melodiilor, cineva e in New York si altcineva in Phildelphia. Uneori, corul se afla in Philadelphia. Si apoi sunt sedintele foto, filmarile, repetitiile pentru dansuri. Dupa asta esti intr-un turneu de festival, care se suprapune cu un turneu obisnuit, asa ca sunt o groaza de repetitii si de montari ale concertelor. Si, peste toate, un copil trebuie sa plece in tabara de surf, iar celui mic trebuie sa-i faci un vaccin! Si unde mai pui ca tocmai atunci se lanseaza albumul!”

Filmul mai include si o inregistrare emotionanata a unui concert improvizat la Ace Hotel, in centrul Los Angeles-ului, unde Pink a cantat pentru o sala plina de fani melodii inca nelansate oficial de pe noul ei album.

