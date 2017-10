Prima aparitie oficiala in calitate de cuplu a celor doi a fost la Jocurile Paralimpice Invictus. Desi actrita si Printul Harry nu au stat impreuna la ceremonia de deschidere, acestia s-au tinut de mana, iar la ceremonia de inchidere acestia s-au imbratisat.

Gesturile de afectiune in public sunt interzise pentru membrii familiei regale, insa pe Printul Harry nu l-a deranjat sa incalce protocolul, din contra. Aceste aparitii foarte comentate ale celor doi au alimentat zvonurile potrivit carora cei doi ar fi deja logoditi.

Aceasta informatie nu exista in mod oficial, insa o sursa a declarat pentru E!News ca Meghan Markle si Printul Harry vorbesc despre planurile lor de nunta de parca ar fi deja logoditi.

„Desi Meghan nu poarta un inel si nu exista un anunt oficial, se poate spune ca sunt ca si logoditi. Au vorbit deschis impreuna despre planurile de nunta, iar prietenii si familiile lor deja se gandesc la vestimentatia pentru eveniment”, a declarat aceasta persoana.

Cei doi sunt mai apropiati ca niciodata, iar faptul ca au ales sa apara in public impreuna, practic sa treaca peste acest moment dificil demonstreaza ca sunt gata sa fie fotografiati si se simt confortabil sa o faca.

In plus, relatia lor este in mod evident una serioasa, avand in vedere ca Meghan a intalnit deja membrii familiei regale, iar Harry a cunoscut-o pe mama actritei anul trecut, iar acum se inteleg foarte bine. Acesta a urmarit alaturi de Meghan si mama sa, Doria Radlan, ceremonia de inchidere a Jocurilor Invictus.

„Doria il vede pe Harry ca pe un membru al familiei, iar el o considera la fel, parte din familie. Harry este apropiat de toti prietenii buni ai lui Meghan – Markus (Anderson), familia Mulroney (Jessica si Ben), acesti oameni l-au intampinat cu caldura si bratele deschise si el chiar a simtit dragostea si protectia”, a adaugat o alta sursa.

In plus, potrivit declaratiei acestei persoane, Ben si Jessica au fost cei care il chemau la cina pe Harry la primele lui vizite in Toronto, deoarece ar fi fost dificil sa iasa in public si sa nu fie vazuti. Printul Harry se intelege foarte bine si cu copiii familiei Brian, John si Ivy.

Din pacate, in perioada urmatoare Meghan Markle si Printul Harry nu vor petrece atat de mult timp impreuna. Duminica Harry a plecat din Toronto, iar Meghan are o perioada incarcata, filmand pentru „Suits”. Se pare ca din iarna va incepe un nou capitol in viata celor doi.

