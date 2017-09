Meghan Markle si Printul Harry – prima aparitie oficiala a celor doi in calitate de cuplu

Meghan Markle si Printul Harry nu au participat pana acum la evenimente oficiale in calitate de cuplu, insa ieri acestia au decis sa schimbe acest lucru. Pentru prima data de cand formeaza un cuplu (mai mult de un an), Meghan Markle si Printul Harry au sosit impreuna la un meci de tenis din cadrul Invictus Games, acestia tinandu-se de mana.

A post shared by RoyalTeaWithJam (@royalteawithjam) on Sep 25, 2017 at 3:26pm PDT

Actrita in varsta de 36 de ani si Harry au fost fotografiati in timpul evenimentului, iar cei doi pareau ca se simt foarte bine impreuna. Desi potrivit mai multor surse cei doi s-ar fi logodit in vacanta, in fotografii nu apare niciun inel, asadar acest zvon nu se confirma momentan.

Meghan a ales sa poarte o tinuta simpla pentru eveniment, insa multi considera ca poate reprezenta un indiciu. Actrita a purtat o camasa alba in valoare de 300 de dolari numita “The Husband”, creata de prietena ei Misha Nonoo, al carei fost sot a studiat la Eton alaturi de William si Harry. Meghan a pastrat un look casual, purtand o pereche de jeans, o pereche de ochelari de soare, balerini maro si o geanta Everlane pe care a ales-o si Angelina Jolie, iar modelul este unul accesibil, costand doar 165 de dolari.

Desi aceasta este prima aparitie oficiala in calitate de cuplu, Meghan Markle si Printul Harry au petrecut mai mult timp impreuna in Toronto. Harry a vizitat platourile de filmare ale serialului “Suits”, potrivit publicatiei “Hello!”. Acesta i-ar fi cunoscut pe membrii echipei alaturi de care joaca Meghan, iar aceasta i-ar fi facut un tur al studiourilor.

“El ii sustine munca. Meghan i-a aratat imprejurimile si toata lumea era foarte incantata” a declarat o sursa pentru aceasta publicatie.

Speram ca aceasta prima aparitie a celor doi sa nu fie singura, mai ales ca fotografiile cu cei doi sunt atat de simpatice.

Foto: Instagram