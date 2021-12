Pete Davidson și Kim Kardashian, surprinși din nou împreună

La începutul acestei săptămâni, Pete Davidson a fost surprins părăsind hotelul Four Seasons din New York, în care Kim Kardashian era cazată. Potrivit Daily Mail, comediantul și-ar fi petrecut noaptea cu fondatoarea Skims.

În plus, cei doi și-au petrecut și weekendul împreună, aceștia fiind văzuți la un cinematograf din Staten Island. Kim și Pete au fost însoțiți de Scott Disick, fostul partener al lui Kourtney Kardashian. După ce au vizionat filmul House of Gucci, cei trei au luat cina la un restaurant din zona.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Jo✨ | 160k+!! (@kardashian.k0)

Potrivit mai multor surse apropiate, vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians este extrem de fericită în compania tânărului actor. „O face să se simtă bine și e nerăbdătoare să vadă cum vor evolua lucrurile”, a declarat o sursă pentru US Weekly. Aceasta a mai adăugat și că Pete „o face să râdă” și că după fiecare întâlnire pe care o are cu el este extrem de entuziasmată.

La sfarsitul lunii trecute, Pete si Kim au fost surprinși de către paparazzi în timp ce luau o cină romantică la unul dintre cele mai populare restaurante din Santa Monica, Giorgio Baldi.

Potrivit unei surse, Kim și Pete „erau destul de apropiați și în timpul cinei, stând unul lângă altul într-un colț liniștit al restaurantului”, anunță TMZ.

Cei doi nu s-au sfiit deloc de ochii publicului, ba mai mult decât atât, chiar au părăsit restaurantul ținându-se de mână. În plus, păreau extrem de bine dispuși, aceștia fiind surprinși în timp ce râdeau copios în mașina lui Pete.

În plus, în urmă cu puțin timp cei doi și-au făcut debutul si pe Instagram printr-o fotografie în care se aflau alături de mama lui Kim, Kris Jenner, dar și de rapper-ul Flavor Flav. Cel din urmă fiind de fapt și cel care a postat poza, cu ocazia zilei de naștere a lui Pete, care a împlinit 28 de ani.

Foto Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro