Ozzy Osbourne este de nerecunoscut, la câteva luni după ce a mărturisit că suferă de Parkinson

Ozzy Osbourne a fost surprins recent în Los Angeles alături de soția lui, Sharon, fiind și prima apariție publică a artistului după ce a dezvăluit că are Parkinson. Starul rock în vârstă de 71 de ani este de nerecunoscut acum, după ce a slăbit destul de mult și și-a lăsat părul alb.

PICTURE EXCLUSIVE: Ozzy Osbourne is unrecognizable with grey hair as he steps out with wife Sharon https://t.co/5iZEMKbKiQ pic.twitter.com/irV8uquBjr

— Troy_Tuker (@Troy_Tuker) August 29, 2020