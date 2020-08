O imagine controversată cu Adele face ocolul Internetului

Adele este ultima persoană de la care te-ai fi așteptat să posteze o imagine controversată, dar iată că acest lucru s-a întâmplat. În fapt, imaginea cu pricina a atras imediat reacții vehemente, care o acuză pe Adele de apropriere culturală, dar și o mulțime de reacții pozitive – peste 3.800.000 de oameni i-au apreciat postarea.

Despre ce este vorba, de fapt? Ei bine, cântăreața probabil că nu a avut nici o intenție să cauzeze un scandal atunci când a postat pe propriul său cont de pe rețeaua de socializare o imagine care dorea să fie un omagiu al Carnavalului din Notting Hill, anulat anul acesta pe fondul epidemiei de coronavirus. În această imagine controversată acum, Adele este înfățișată (se presupune că la carnavalul de anul trecut) într-un sutien în culorile steagului jamaican și cu părul aranjat în noduri Bantu. Vedeta a folosit imaginea ca să deplângă anularea festivalului care sărbătorește comunitățile negre și caraibiene din Marea Britanie. „Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London.”, a scris ea în postare. („Să ai un ceea ce ar fi trebuit să fie Notting Hill Carnival fericit, draga mea Londră”)

Fanii cântăreței din social media au decis imediat că aceasta este o imagine controversată și au început să o acuze de apropriere culturală – adică adoptarea unor elemente semnificative ale unei culturi minoritare de către un reprezentant al unei culturi majoritare, mai cu seamă gravă atunci când cultura celui care își însușește acele elemente este una care a beneficiat de pe urma exploatării culturii minoritare.

„De parcă 2020 nu ar fi putut fi mai bizar, acum Adele ne servește noduri Bantu și apropriere culturală, deși nimeni nu a cerut așa ceva. Acum toate femeile albe din muzica pop sunt problematice. Nu îmi place să văd asta.”, a scris un fan pe Twitter.

Nodurile Bantu reprezintă o modalitate tradițională de coafare a părului persoanelor de origini africane care se realizează prin secționarea părului în șuvițe ce acoperă porțiuni triunghiulare sau pătrate ale scalpului, și fixarea acestor șuvițe în noduri. Și chiar dacă să vezi o femeie albă purtând astfel de coafură poate constitui o imagine controversată, e bine de știut că Adele este foarte legată de cultura jamaicană, deoarece a crescut într-o zonă cu o importantă diasporă jamaicană și este, deci, familiară cu obiceiurile sale.

