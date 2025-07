Orlando Bloom susține că experiențele din copilărie i-au schimbat modul în care își crește cei doi copii

Într-un clip distribuit de PEOPLE, înaintea unui nou episod al podcastului The Oprah Podcast, actorul din Lord of the Rings în vârstă de 48 de ani a vorbit deschis despre cum lucrul cu traumele din copilărie i-a schimbat profund modul în care își crește copiii.

Orlando Bloom vorbește despre parenting

Orlando Bloom spune că Hoffman Process, un program terapeutic menit să ajute participanții să conștientizeze și să depășească tipare negative, stări și gânduri formate inconștient în copilărie, l-a ajutat să devină un părinte mai bun.

„Cred că rolul meu ca părinte este acum să le permit copiilor mei să crească fără să le stau în cale”, a spus Orlando Bloom. „E ca și cum… nu te pune în calea drumului altcuiva. Nu lăsa pe nimeni să se pună în calea ta și fii recunoscător pentru oportunitățile care ți se oferă. Privește provocările din relațiile tale ca pe niște șanse de a evolua.”

Actorul continuă, explicând cum Hoffman Process l-a ajutat să gestioneze mai bine conflictele.

„Nu spun că sunt perfect. Nu e deloc ușor, dar e ceva ce, fără acest proces, nu cred că aș fi reușit să înțeleg. Cred că aș fi putut reacționa foarte ușor, impulsiv.” „Acum, chiar și când se întâmplă să fiu provocat sau intru într-un conflict cu cineva, pot să fac un pas înapoi. Pot să las timpul să treacă puțin și apoi să reiau discuția dintr-o perspectivă în care îl privesc pe celălalt cu empatie, încercând să îmi exprim punctul de vedere fără să-l sufoc pe al lui.”

Starul din Pirații din Caraibe are doi copii: pe Flynn, fiul său din căsătoria cu modelul și antreprenoarea Miranda Kerr, și pe Daisy Dove, fiica sa cu fosta logodnică, cântăreața Katy Perry. Deși Orlando Bloom este, în general, discret în ceea ce privește viața copiilor săi, a împărtășit de-a lungul anilor câteva întâmplări personale.

Într-un interviu pentru PEOPLE din noiembrie 2021, actorul a vorbit despre activitățile preferate alături de copiii săi:

„Ne place să avem experiențe comune — orice, de la o plimbare printr-o grădină cu dovleci, la o drumeție, o zi la plajă, o vizită la Disneyland sau un muzeu,” a spus el. „Viața mea este cu adevărat binecuvântată datorită oamenilor care fac parte din ea. Sunt cel mai recunoscător pentru asta și pentru ei.”

Pe 9 iulie, actorul a publicat un carusel de fotografii pe Instagram, printre care și o imagine rară de familie în care apare alături de fosta sa logodnică, în vârstă de 40 de ani, și fiica lor de 4 ani, Daisy. Micuța stătea pe umerii lui Bloom, aplecându-se cu capul sprijinit pe Katy Perry.

Flynn, băiatul de 14 ani al actorului, apărea și el în imagine, stând lângă tatăl său, întorcându-și fața de la cameră. Bloom a adăugat o inimioară mov peste chipul lui Daisy, protejându-i identitatea.

Într-o altă imagine, Bloom și fiica sa stăteau întinși în pat. Actorul zâmbea spre cameră, în timp ce Daisy, îmbrăcată cu un tricou roz cu flori albe, își arunca capul pe spate, jucăuș. Într-un alt cadru, cei trei — Orlando, Flynn și Daisy — pozau împreună pe un balcon, în aer liber.

Foto: Arhiva ELLE

