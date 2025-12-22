Olivia Rodrigo și iubitul ei, Louis Partridge, s-au despărțit după doi ani de relație

Olivia Rodrigo și Louis Partridge s-ar fi despărțit după doi ani de relație, potrivit presei internaționale.

Olivia Rodrigo și Louis Partridge s-au despărțit

Cântăreața hitului „Drivers License” și actorul britanic, ambii în vârstă de 22 de ani, ar fi pus punct relației în urmă cu câteva săptămâni, conform publicației The Sun. Despărțirea ar fi luat prin surprindere inclusiv cercul lor de apropiați.

„Nu au fost cele mai ușoare săptămâni pentru ei și au decis că, pentru moment, este mai bine să fie separați”, a declarat o sursă pentru publicația menționată.

Potrivit aceleiași surse, Olivia Rodrigo ar fi fost vizibil afectată emoțional în timp ce participa recent la o petrecere de sărbători organizată de Lily Allen, la Londra.

„Olivia a fost la petrecerea lui Lily și era foarte emoționată când vorbea despre asta. Prietenii ei s-au mobilizat în jurul ei, însă perioada este una destul de dificilă. Situația este tristă în acest moment”, a mai spus sursa.

Cei doi au fost asociați pentru prima dată în octombrie 2023, când au fost surprinși petrecând Halloween-ul împreună, la Londra. Potrivit unui articol publicat atunci de US Sun, s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și au devenit rapid „de nedespărțit”, după ce au început să își trimită mesaje. De-a lungul relației, Olivia și Louis s-au susținut public reciproc și nu au evitat să își arate afecțiunea în public.

Debutul lor oficial ca și cuplu pe covorul roșu a avut loc în august 2024, la Festivalul de Film de la Veneția, cu ocazia premierei filmului „Disclaimer”, în care Partridge joacă.

Detalii despre relația lor

Într-un interviu acordat în septembrie revistei Esquire UK, actorul declara că el și Olivia au ales să fie mai discreți în privința relației. Acesta spunea că amândoi înțeleg foarte bine ce presupune o relație între persoane celebre.

„Cred că ajută, da, să nu transformi totul într-un spectacol sau să nu fie nevoie să explici fiecare lucru, ci să ai pe cineva care înțelege asta”, a afirmat el. „Nu am nicio îndoială că amândoi suntem într-o relație din motivele corecte. Cred că la un anumit nivel de succes trebuie să te gândești și la astfel de lucruri.”

Starul din „Enola Holmes” a mai declarat într-un interviu pentru Variety că nu îl deranja să fie perceput drept „domnul Olivia Rodrigo”, având în vedere nivelul uriaș de celebritate al artistei. „Pot gestiona asta”, spunea el atunci. „Sunt foarte fericit, și cred că și ea este, așa că totul este bine în lumea noastră.”

Ultima relație a artistei a fost cu influencerul Zack Bia, cu care s-a întâlnit timp de aproximativ șase luni, în 2022. În trecut, aceasta a mai format un cuplu cu producătorul Adam Faze, dar și cu colegul ei de la Disney, Joshua Bassett. În ceea ce îl privește pe Partridge, acesta a avut o relație cu actrița Sydney Chandler, pe care a cunoscut-o pe platoul de filmare al peliculei Pistol.

