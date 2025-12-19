Otilia, dezvăluiri despre dorința de a deveni mamă și relația cu soacra ei: „Un copil ar fi binevenit”

Otilia a vorbit deschis despre una dintre cele mai împlinite perioade din viața ei. Artista a oferit o incursiune rară în viața personală, prezentându-i pentru prima dată pe soțul ei, Bekir Ali, dar și pe mama acestuia, și vorbind sincer despre planurile de viitor pe care le are alături de familia pe care și-a construit-o recent.

Otilia, adevărul despre dorința de a avea un copil

Cântăreața s-a căsătorit în urmă cu câteva luni cu partenerul ei de origine turcă, iar de atunci spune că relația lor a devenit și mai solidă. Vizibil fericită și relaxată, Otilia a mărturisit că mariajul a adus un plus de stabilitate și apropiere între ea și soțul ei, iar gândul de a deveni mamă este tot mai prezent în viața lor.

„Consider că suntem mai apropiați după nuntă, ne simțim mai ca o familie. Un copil ar fi binevenit. Ar fi și timpul nu? Este timp, dar nici să lași să treacă, că apoi este mai dificil”, a declarat Otilia la Știrile Antena Stars.

Un alt moment special al apariției sale a fost prezentarea soacrei, despre care artista a vorbit cu multă căldură. Relația dintre cele două este una extrem de apropiată, bazată pe comunicare, sinceritate și momente petrecute împreună, exact ca între două prietene foarte bune.

„Foarte bine, e ca și cea mai bună prietenă. Mă înțeleg super bine, o consider prietena mea cea mai bună. La momentul de față, în Turcia, este prietena mea cea mai bună, mergem la cumpărături, facem glume, ne certăm, ne împăcăm, pot să îi zic orice”, a mai spus artista.

Recent, Otilia a revenit în România, la Suceava, alături de soțul ei, soacră și cumnată, pentru a petrece sărbătorile de iarnă în familie. Artista a profitat de ocazie pentru a-i introduce pe cei dragi în tradițiile românești, răsfățându-i cu preparate specifice și momente autentice de Crăciun. Deși în Turcia această sărbătoare nu este celebrată în mod tradițional, familia soțului ei a ales să fie alături de Otilia și să se bucure de atmosfera specifică sărbătorilor românești.

„Deja am început, am făcut zilele trecute cozonac, au gustat tochitură moldovenească, ieri am fost la unchiul meu, care este preot, și ne-a pregătit o masă senzațională cu salată de boeuf, toate mâncărurile noastre tradiționale. Le-a plăcut, bucătăria noastră e puțin diferită de a lor”, a povestit Otilia.

După o lungă perioadă petrecută în Turcia alături de soțul ei, Otilia a revenit în România și a povestit despre nuntă și schimbările prin care a trecut în ultima perioadă.

De ce nu a preluat numele soțului

Otilia a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV și a vorbit despre viața ei după ce s-a căsătorit. Artista a dezvăluit și motivul pentru care nu intenționează să preia numele de familie al soțului ei.

„Otilia Brumă! Nu, nu cred că o să preiau numele soțului! Mă gândesc că atunci când preiei alt nume, chestia asta vine cu un alt destin. Nu aș vrea să mi se schimbe destinul, că a fost prea frumos. Am fost prea norocoasă”, a mărturisit în cadrul emisiunii.

Citește și:

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro