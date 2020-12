Noi informații despre starea de sănătate a lui Mihai Budeanu de la 3 SUD EST, internat la ATI cu COVID-19 de aproape 2 săptămâni

Mihai Budeanu, unul dintre membrii celebrei trupe 3 SUD EST, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus pe 19 noiembrie, iar starea de sănătate a acestuia nu era deloc bună.

Noile vești despre starea de sănătate a lui Mihai Budeanu sunt însă îmbucurătoare. Colegii lui din trupa 3 SUD EST au anunțat pe contul oficial de Facebook al formației că starea de sănătate a artistului s-a îmbunătățit considerabil.

„Starea lui Mihai este mai buna de la o zi la alta dupa o saptamana foarte grea, cu mult stres si emotii la terapie intensiva. Pericolul a trecut iar acum urmeaza o perioada de recuperare.

A venit timpul sa multumim medicilor care i-au salvat viata lui Mihai.

Am avut alaturi nu doar doctori ci si ingeri pazitori:

Dr. Ion Alexie, prietenul nostru medic specialist infectionist in Las Vegas, care ne-a furnizat protocolul de tratament folosit de el in spitalul din Vegas.

Am avut marele noroc ca a existat o foarte buna si extrem de rapida colaborare si comunicare intre medicii din Romania si Dr. Alexie.

Multumiri calde prietenului nostru, medic primar ATI Ciprian Barbulescu care a fost la fel de implicat si de atent in tratarea lui Mihai si personalului medical al Spitalului Municipal Mangalia.

Multumiri de asemenea medicilor si cadrelor medicale de la Spitalul Municipal Medgidia, in special Dr. Ionut Vasiliu pentru aportul foarte important in salvarea vietii lui Mihai.

Aveti grija de voi si de ceilalti din jurul vostru purtand masca si pastrand distanta„, este mesajul transmis fanilor pe contul de Facebook al trupei 3 SUD EST.

Starea lui Mihai este mai buna de la o zi la alta dupa o saptamana foarte grea, cu mult stres si emotii la terapie… Publicată de 3 SUD EST pe Luni, 30 noiembrie 2020

Mihai Budeanu, în vârstă de 44 de ani, a fost internat inițial la Spitalul Municipal Mangalia (spital suport COVID), dar în cursul zilei de joi, 19 noiembrie, a fost transferat la Spitalul Municipal Medgidia.

„Starea lui de sănătate nu este foarte bună. Era internat la noi în spital, pe Secţia de Terapie Intensivă. Necesita plasmă, însă unitatea noastră nu oferă, deocamdată, astfel de tratament. A fost transferat la Medgidia”, a declarat, pentru Focus Press, un medic din cadrul spitalului de la Mangalia.

Şi medicii de la Medgidia au confirmat pentru aceeași publicație că starea de sănătate a pacientului preluat de la Mangalia este destul de delicată.

Potrivit Observatornews, artistul nu a fost intubat, însă a fost transferat la Medgidia pentru a putea beneficia de tratamentul cu plasmă și este atent supravegheat de mdici. „Greutatea îi îngreunează respirația”.

În România au fost confirmate, până joi, 26 noiembrie, 449.349 de infectări cu coronavirus. În total, în România au murit 10.712 persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țării noastre a fost anunțat la 26 februarie.

Citește și:

Tatăl Laurei Cosoi a decedat din cauza infecției cu noul coronavirus

Foto: Pagina de Facebook 3 Sud Est

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro