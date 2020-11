Actrița și modelul Diana Sar a fost depistată cu coronavirus

Actrița și modelul Diana Sar este o altă vedetă care a fost depistată cu coronavirus. Actrița pe care ai remarcat-o cu siguranță în serialul Vlad a povestit în mediul online ce simptome a avut și cum se simte în această perioadă.

Ea a dezvăluit însă faptul că a decis să se izoleze încă de la primele simptome, chiar dacă le resimțea ca fiind cele caracteristice unei răceli de sezon. „A venit rezultatul de la testul pentru COVID-19 și este pozitiv. Sunt fericită că m-am izolat încă de la primele semne care erau doar ca la o răceală obișnuită. În prima seară m-am simțit mai obosită, deși dorm în jur de 8 ore în ultima vreme, și deși aveam temperatura setată la 23 de grade (în casă), aveam un hanorac pe mine și dârdâiam de frig”, a spus actrița Diana Sar.

În ceea ce privește modul în care i-a fost afectată starea de sănătate, actrița se poate considera norocoasă. „A doua zi m-a usturat puțin gâtul. A fost singura zi în care m-a usturat gâtul. A fost foarte puțin, ca și cum aș fi băut ceva rece cu o seară înainte și chiar băusem și am avut nasul puțin înfundat. În ziua trei-patru am început să mă simt mai bine. Mi-a revenit energia. Am făcut sport acasă și credeam că se vindecă răceala. Eram 80% sigură că este o răceală. Dar, în a cincea zi, mi-am pierdut complet gustul și mirosul. Am sunat la 112, am spus ce simptome am, a venit o salvare foarte repede acasă, m-au testat și în 48 de ore a venit rezultatul. Nu am avut febră deloc. Nivelul meu de oxigen este la 99%. Nu mă doare capul și nici nu m-a durut”, a mai spus Diana Sar.

Foto: Instagram

