Adrian Sînă a fost depistat cu coronavirus. Cum se simte acum artistul

Adrian Sînă a fost depistat cu coronavirus la începutul lunii noiembrie, iar acum artistul a povestit pe larg experiența sa prin intermediul unui video postat pe Facebook.

Adrian Sînă a vorbit despre simptomele pe care le-a experimentat, cum a depăsit momentele grele, dar și despre impactul pe care diagnosticul său l-a avut asupra familiei sale.

„M-am tuns, m-am făcut și eu simpatic, pentru că a trecut mai bine de o lună și jumătate de la ultima mea tunsoare… iar în ultimele 20 de zile n-am putut să fac nimic, nu am putut să ies din camera mea în care m-am izolat… Acum o să mă întrebați de ce. Pentru că am fost izolat de pe data de 2 noiembrie.

Într-o seară am avut niște frisoane, un pic de temperatură și mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu mine și că ar fi bine să nu mai stau cu Anca în dormitor și să mă duc într-una dintre camerele noastre de la mansardă, unde am și biroul. Am hotărât să mă izolez în camera aceea gândindu-mă că aş putea avea noul virus. Am avut temperatură, m-am izolat şi am început să iau vitamine şi paracetamol. În următoarea zi am fost la spital, mi-am făcut testul şi s-a confirmat ceea ce bănuiam, eram infectat cu noul virus, COVID-19. Forma a fost una uşoară pentru mine. Am avut o noapte temperatură ridicată, la un moment dat, 39,5 şi 39,6.

Ce a fost mai greu a trecut în primele două nopți, întrucât aveam niște dureri cumplite de cap, de parcă era o menghină la capul meu. Eram ușor amețit, am urmat tratamentul, foarte multe lichide, vitamine și într-un final am depășit momentul. De acum două zile am primul test negativ.”, a povestit Adrian Sînă pe Facebook, prin intermediul unui video postat pe contul soției sale.

Artistul a mai vorbit și despre modul în care faptul că el a fost depistat cu coronavirus a afectat viața soției sale, Anca Serea, și a copiilor lor. „Au fost două săptămâni complicate, atât pentru mine cât și pentru Anca. Am fost izolat la mansardă, unde am un birou, un pat și o baie. Ei îmi lăsau mâncarea la ușă și acolo am stat două săptămâni. Ea a rămas cu toți copiii, cu școala online, cu toate activitățile pe care noi le facem împreună și nu i-a fost ușor. Acum totul e bine, m-am reîntors în dormitorul nostru și pot să îmi îmbrățișez și eu copiii, mi-a fost dor de ei, pot să îi pup și pot să mă bucur de ei.”, a mai adăugat Adrian Sînă.

