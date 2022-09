Noi concurenți la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: „Nu știu de ce am venit”

Săptămâna aceasta a avut loc prima eliminare de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Paul Diaconescu a părăsit competiția de la PRO TV după câteva zile de provocări dificile. Acum, noi concurenți se stabilesc în cele două tabere și urmează să treacă prin aventura vieții lor.

Astfel, noi concurenți ajung în Republica Dominicană. Alte vedete au acceptat marea provocare de a-și pune la încercare limitele și de a înfrunta cele mai mari temeri. Conform playtech.ro, Ami și Chef Salvo lo Castro ar fi noii concurenți ai emisiunii de la PRO TV și au oferit câteva declarații despre participarea lor.

Artista și bucătarul au venit la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” pentru a-și demonstra că sunt adevărați supraviețuitori și să își depășească limitele. Cu toate acestea, vizibil emoționați, dar și curioși de ce va urma, cei doi au oferit câteva detalii.

Ami: „Ne punem viața în pericol. Eu abia mai respir. Nu știu de ce am venit. Sunt foarte curioasă de fel, am zis să văd…puțină adrenalină, a declarat Ami. „Eu trebuie să pregătesc omletă, de aia am venit”, a spus Chef Salvo.