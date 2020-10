Nicole Poturalski, iubita lui Brad Pitt, s-a întors pentru moment la „mariajul deschis“

Toată lumea a rămas suprinsă când a aflat despre relația lui Brad Pitt cu modelul Nicole Poturalski. Nu neapărat pentru că aceasta are jumătate din vârsta actorului (asta nu mai surprinde pe nimeni), ci pentru că este deja căsătorită de 8 ani cu Roland Mary, cu care împreună doi copii.

The Daily Mail a obținut niște fotografii care îi arată pe Poturalski și Mary distrându-se și simțindu-se bine alături de prieteni, la doar o lună după ce modelul a fost în vacanță cu Brad Pitt în Franța.

Se pare că cei doi au un mariaj deschis și că Roland Mary nu are nicio problemă cu faptul că soția lui se vede și cu alte persoane.

O sursă apropiată a declarat că „Ei încă sunt căsătoriți, însă relația lor este una deschisă. A mai fost căsătorit de mai multe ori și are cinci copii. Nu este interesat de negativitate sau gelozie”.

Nicole Poturalski este reprezentată de A Management, Official Models în New York și de NEXT Models în Los Angeles și a apărut în reviste precum ELLE, Harper’s Bazaar Germania și Grazia. Aceasta l-ar fi cunoscut pe Brad Pitt chiar la restaurantul soțului ei, unde actorul se afla pentru a promova filmul Once Upon a Time in Hollywood.

Brad Pitt și Nicole Poturalski s-ar fi întâlnit ulterior în Los Angeles și chiar au fost fotografiați împreună la un concert Kanye West. În urmă ceva timp, Brad Pitt și Nicole Poturalski au fost surprinși sărutându-se înainte de a urca la bordul avionului său privat. Cei doi părăseau Parisul și se îndreptau spre reședința actorului din sudul Franței. Un martor a declarat atunci că „au fost văzuți urcând într-o mașină cu șofer care i-a dus la următorul lor zbor. Ei au mers cu avionul o oră și au fost văzuți la aterizarea în sudul Franței. Cei doi păreau foarte apropiați”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro