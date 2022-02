Mutare surpriză în televiziune. A plecat de la Antena 1 pentru propria emisiune la PRO TV

Mutare surpriză în televiziune. A plecat de la Antena 1 pentru a avea propria emisiune la PRO TV alături de partenera lui de cuplu.

Este vorba de Speak, care a trecut de la postura de co-prezentator al emisiunii Chefi la cuțite, la cea de protagonist al unei emisiunii care va debuta chiar azi pe VOYO.

VOYO lansează azi show-ul digital „Aventura, strigați ura!”, cu Speak și Ștefania. Dornici de aventură și adrenalină, cei doi au decis să înceapă anul 2022 cu o vacanță în mai multe locuri exotice: Dubai, Seychelles, Jakarta și Bali. Ceea ce se preconiza a fi o vacanță liniștită s-a transformat într-o aventură plină de suspans și situații neașteptate. În fiecare săptămână, marți, miercuri, joi și vineri, de la ora 20:00, abonații VOYO vor avea disponibile episoade noi din show-ul „Aventura, strigați ura!”.

„Aventura, strigați ura! este un proiect care a început într-un moment de plină relaxare pentru mine și Ștefania. Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz. Garantez că vă veți distra cu noi și nu doar atât, veți vedea peisaje de vis și detalii despre culturile zonelor pe unde ne-am plimbat”, a spus Speak.