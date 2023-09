Motivul pentru care Cristina Ciobănașu nu mai apare în serialele TV de la Antena 1: „Toate s-au întâmplat în timpul proiectelor”

Cristina Ciobănașu, o actriță apreciată în România, a fost o prezență constantă în proiectele producătoarei Ruxandra Ion, dar recent nu a mai fost văzută în serialele „Lia, soția soțului meu” și „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, ambele difuzate pe Antena 1. Într-un interviu pentru UNICA.ro, actrița a dezvăluit motivele care au stat la baza acestei absențe din proiectele recente.

Cristina Ciobănașu a devenit cunoscută datorită talentului său și a fost descoperită de Ruxandra Ion în 2008, în timpul participării la emisiunea „Dansez pentru tine”, unde a primit sprijinul echipei formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu pentru a-și urma studiile la o școală din București. De atunci, actrița a făcut parte din familia Ruxandrei Ion și a colaborat în diverse proiecte de televiziune.

Cristina Ciobănașu, despre pauza de la serialele TV

În ceea ce privește absența sa din serialele recente, Cristina Ciobănașu a explicat că nu s-a regăsit în distribuția acestor proiecte. Cu toate că a fost o prezență constantă în proiectele Ruxandrei Ion în trecut, aceasta a mărturisit că în cazul serialelor menționate, producătoarea nu i-a oferit un rol care să o atragă. Actrița a subliniat că a acceptat cu înțelegere decizia de a nu face parte din aceste proiecte și a menționat că relația sa cu Ruxandra Ion rămâne una bună și de respect reciproc.

„Evident că dorința există, faptul că nu am fost implicată până acum în niciunul dintre proiecte a fost cumva un cumul de factori, în sensul în care m-am bucurat că Ruxandra nu a găsit niciun rol care să mi se potrivească, pentru că eu îmi doream foarte mult să iau o pauză. Și atunci a fost așa. Întâi Ruxandra mi-a zis, în momentul în care pregătea Lia, că nu are niciun rol care să aibă cât de cât alura mea sau care să mi se potrivească și, în momentul în care mi-a spus, eu efectiv m-am luminat și am zis: ‘ce bine!'”

Lipsa timpului și-a spus cuvântul

În cadrul aceluiași interviu, Cristina Ciobănașu a dezvăluit cât de mult timp îi ocupa pregătirea pentru un rol, iar uneori repeta și în mașină sau în pauzele de masă. Toată această perioadă dificilă i-a îngreunat munca, fără să mai simtă bucuria de juca.

„Da, pentru că era un ritm atât de alert și viața mea era atât de plină de lucruri noi, inclusiv despărțită de Vlad, începutul relației mele cu Alex, toate s-au întâmplat în timpul proiectelor, emisiunea pe care trebuia să o duc la bun sfârșit. Eu sunt perfecționistă, nu îmi place să fac lucrurile de mântuială și toate lucrurile astea m-au consumat foarte mult. Iar în momentul în care trebuia să tai de undeva ca energie, era serialul, care suferea cel mai mult, pentru că mă gândeam: „a, nu mai am timp în noaptea asta să-mi repet textul pentru a doua zi la filmare” și îl repetam ba în mașină în drum spre muncă, ba în pauza de masă, ba fix înainte de secvență și mă simțeam atât de aiurea eu cu mine, mi se părea că nu mai respect meseria pe care am început-o, care m-a făcut cunoscută, că nu o mai fac la standardele la care promiteam și îmi promiteam mie că o să le am toată viața.”

În ceea ce privește serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, artista a precizat că nu i-a fost găsit un rol care să o atragă suficient de mult.

„Nu am fost în cărți. Este un produs nou, altfel, Ruxandra a făcut casting pentru toate rolurile, iar pentru rolurile în care au fost distribuiți actori mari, deja a scris cu ei în minte. Și mă bucur că a ales o distribuție tânără și nemaivăzută pe micile ecrane să zic așa, pentru că atunci când vii cu un produs foarte fresh din toate punctele de vedere, oamenii de acasă îl îndrăgesc mai mult. Nu pot decât să mă bucur. Cred că și la „Camera 609″ a fost valabil faptul că m-am bucurat că nu mi-a adresat nicio întrebare. Oricum, timpul nu a intrat în sac, încă mă consider în floarea vârstei și în floarea carierei și chiar îmi doresc din suflet să am timp și pentru muzică, adică am prins acum gustul creației.”

