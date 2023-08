Momente neplăcute pentru Lidia Buble într-un supermarket. Ce a povestit artista: „Eu fraieră că mă gândesc doar la alții”

Lidia Buble se numără printre artistele apreciate din industria muzicală de la noi, iar piesele ei, care conțin mesaje puternice și sensibile, ajung să fie rapid îndrăgite de către fanii ei, care rezonează foarte ușor cu experiențele despre care cântă artista. Deși vorbește des despre cariera muzicală și despre alte proiecte profesionale în care este implicată, atunci când vine vorba de viața ei personală, cântăreața a ales să o păstreze cât mai departe de lumina reflectoarelor.

Artista are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe social media, astfel că le povestește acestora despre momentele plăcute și evenimentele importante din viața ei, dar și despre întâmplările mai neobișnuite prin care trece.

Lidia Buble a povestit pe rețelele de socializare un moment mai puțin plăcut cu care s-a confruntat într-un supermarket, declarându-se șocată de comportamentul unor oameni.

„De ce este toată lumea atât de nervoasă și de supărată pe viață?! Eu așa ceva nu am văzut. Am fost acum până la un supermarket să iau ceva și în spatele meu era o doamnă cu un cărucior și un copil de mână. O doamnă la vreo 50 și ceva de ani. Am rugat-o frumos să treacă ea înaintea mea, că așa e frumos să o las înainte, mai ales că era cu copil. Mi-a tras o privire atât de urâtă, a trecut pe lângă mine cu copilul și s-a șters. Doamne, mie nu îmi venea să cred. M-am crucit. Eu vreau să îți fac un bine și tu te uiți la mine de parcă aș fi vrut să îți iau pâinea de la gură. Eu fraieră că mă gândesc doar la alții. Reveniți-vă și încercați să vă bucurați de viață”, a povestit Lidia Buble pe Instastory.

Lidia Buble, incident șocant într-un restaurant din Saint Tropez

Conform declarațiilor făcute de Lidia Buble, evenimentul a avut loc în timp ce se afla la masă într-un restaurant. Într-un moment de relaxare, a decis să se ridice de pe scaun pentru a se dezmorți sau a se plimba puțin. În acel moment, aceasta a simțit jet-uri de apă pe picioare și o pâine a zburat la propriu pe lângă ea.

„Să vedeți ce am pățit aseară. Am ieșit în oraș și stând la masă, la un moment dat m-am ridicat și eu ca orice om din restaurant care se mai mișca stânga, dreapta. Oameni buni, deci ca să vedeți la ce cote înalte au ajuns gelozia și prostia, că sunt șocată până în ziua de azi. Când îmi trece o franzelă pe lângă cap, mai stau un pic, simt un jet pe picioare, dar cu viteză așa. Zic ce Doamne iartă-mă… mă uit… ca și cum ți-a dat cineva cu un lighean cu apă pe picioare. Mai stau un pic, al doilea val. Când colo, o femeie, de gelozie că m-am ridicat în tată splendoarea mea, să mă mișc că am stat prea mult jos…”

Complet șocate de situația respectivă, Lidia Buble și surorile ei nu au știut cum să reacționeze pe moment. Cu toate acestea, artista a făcut și o glumă pe seama incidentului, făcându-și griji că dacă ajunge la plajă, va pleca probabil bătută din cauza ipostazelor provocatoare în care apare.

„Eu și cu Daiana ne-am întors că nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe lângă mine mai erau și alte femei care dansau. Când colo, una în spatele meu, ce mare satisfacție pe ea că a dat cu franzela și cu două pahare de șampanie, era foarte fericită, însă ciuda mare a venit că ea, de fapt, voia să-mi dea în față sau pe haine, dar, nu m-a nimerit decât pe picioare și franzela a trecut așa cu viteză pe lângă mine. Eu am rămas șocată. Tot restaurantul se uita la femeia aia, pentru că nu înțelegea reacția ei nimeni. Boală grea gelozia asta, ce să faci…(…) Noi am rămas șocate, tot restaurantul se uita la ea că nu înțelegea nimeni. Oare mai mergem la plajă azi? Să nu plecăm bătute de aici. Avem trening să ne luăm pe plajă? Apropo, o să postez niște poze acum, cred că sunt un pic cam sexy, dar asta e, ce vină am eu?”, a declarat artista pe', a spus Lidia Buble în mediul online.

FOTO: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro