Modul amuzant in care Serena Williams si-a cunoscut sotul, Alexis Ohanian

Serena Williams si Alexis Ohanian s-au casatorit la finalul saptamanii trecute si au avut o nunta de poveste, la care invitatul special a fost Alexis Olympia, fiica in varsta de doua luni a cuplului.

Putini stiu insa modul in care Serena si Alexis s-au cunoscut, in 2015. Jucatoarea de tenis a fost cea care a dat amanunte despre intamplarea prin care si-a cunoscut actualul sot, pe 12 mai 2015.

Serena se afla la un brunch impreuna cu mai multi prieteni la hotelul Cavalieri din Roma, inainte de primul ei meci de la Italian Open. Un tanar (Alexis) a decis sa stea chiar la masa de langa ei, desi toate celelalte mese din jur erau neocupate.

Serena a recunoscut ca i s-a parut ciudat ca barbatul a ales sa se aseze langa ei. Prietena ei, Zane Haupt, a observat ca barbatul era foarte atent la ce zicea Serena si a decis sa ii spuna lui Alexis ca langa masa lui se afla un sobolan.

Ceea ce era insa menit a-l speria pe Alexis a avut cu totul alt efect deoarece acesta le-a zis ca “Sunt din Brooklyn. Vad sobolani tot timpul”. Urmatoarea miscare i-a apartinut Serenei, care l-a invitat pe Alexis la ei la masa.

Surpriza si mai mare a fost atunci cand ea a realizat ca Alexis nu isi daduse seama cine se afla la acea masa, el nefiind un fan al tenisului. Dar, ca sa fim sinceri, nici Serena nu stia nimic despre Reddit, site-ul infiintat de Alexis. Cei doi au facut schimb atunci de numere de telefon.

Urmatoarea lor intalnire a fost chiar dupa meciul pe care Serena l-a jucat la Italian Open, insa, abia dupa ce a castigat Australian Open, Serena a decis sa ii dea un mesaj lui Alexis si sa il invita la urmatorul ei turneu, la Paris. Si, bineinteles, acesta i-a acceptat invitatia.

Dupa un an si jumatate, a urmat cererea in casatorie, eveniment care a avut loc chiar la Hotelul Cavalieri, iar pentru a rememora modul in care s-au cunoscut, Alexis chiar a avut si un sobolan din plastic in buzunar.

Foto: Instagram