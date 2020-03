Modul amuzant în care Mila Kunis și Ashton Kutcher încearcă să își distreze copiii

Mila Kunis și Ashton Kutcher recunosc că atunci când vine vorba despre copiii lor, ei pot avea un comportament destul de amuzant.

În cadrul unui interviu pentru podcast-ul Teach Me Something New, atât Ashton, cât și Mila au recunoscut că încearcă să intre în personaj atunci când citesc poveștile pentru copii, însă lucrul cel mai amuzant este că cei mici nu sunt întocmai încântați de prestația părinților.

„Știi ce este cu adevărat amuzant? Faptul că încerc să citesc cărțile fiicei noastre cu vocea personajului, iar ea îmi spune, ‘Tată, poți să îți folosești vocea adevărată?'”, a dezvăluit Ashton.

„Voi vorbi ca porcușorul Peppa cu accent britanic. Și apoi tatăl porcușorului, întreaga poveste. Iar ea îmi spune, ‘Tata, doar folosește-ți vocea normală'”.

„Cred că ne prostim acasă. Suntem niște părinți care se prostesc când vine vorba despre copiii noștri, dar nu ne pricepem foarte bine. Cred că suntem idioți. Ne simțim foarte confortabil cu noi să ne comportăm așa acasă, dar poate asta vine din ideea de a fi confortabil cu propriul corp, să te simți bine în pielea ta și mintea ta și să nu îți fie teamă să râzi de tine”, a povestit Mila.

Ei au mărturisit că fiica lor își dorește câteodată să audă o poveste din viața reală și atunci Mila&Ashton se întreabă dacă este momentul să inventeze chiar ei personaje și povești.

„În fiecare seară fiica noastră ne cere asta. Să spun o poveste din viața reală”, a spus Ashton. „El este foarte bun la asta. (Fiica lor) știe acum totul despre noi. Chiar totul, ea ne zice, ‘Spune-mi o poveste din viața ta’ și te gândești ok, să îmi amintesc o poveste… Dar după o perioadă termini toate poveștile. Așa că el trebuie să inventeze și să creeze povești din viața reală”, a dezvăluit Mila Kunis.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

