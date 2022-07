Mira a suferit o intervenție medicală. Primele declarații ale cântăreței

Mira le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online că a trecut printr-o intervenție medicală. Cântăreața a făcut o serie de declarații sumare cu privire la starea ei de sănătate.

Mira a mărturisit pe Instagram că a suferit o intervenție. Artista a transmis un mesaj, alături de o imagine în care este pe patul de spital, în care a povestit că a mai trecut prin aceeași intervenție și în urmă cu două ani. Artista a precizat faptul că nu-și dorește să vorbească despre asta pentru că nu e grav. De asemenea, și-a anunțat urmăritorii că va lipsi o perioadă de pe rețelele de socializare până când își va reveni.

„Astăzi am avut parte de o intervenție pe care am mai făcut-o și acum doi ani. Nu o să prea vreau să vorbesc despre asta fiindcă nu e nimic grav, doar că o să fiu puțin off de pe rețele până îmi revin complet”, a scris Mira pe Instagram.