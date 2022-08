Millie Bobby Brown s-a logodit cu Jake Bongiovi?

Millie Bobby Brown s-a logodit? Starul din Stranger Things, serialul Netflix care a generat armate de fani, are doar 18 ani, dar pare deja că a trecut într-o altă etapă în relația ei cu Jake Bongiovi, partenerul său în vârstă de 20 de ani. Cei doi au ieșit la o plimbare pe străzile din New York, unde au fost surprinși de paparazzi în ipostaze dintre cele mai romantice, sărutându-se în timp ce împărțeau o înghețată. Iar actrița purta pe deget un inel cu piatră, asemănător unui inel clasic de logodnă cu diamant.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, fiul cântărețului Jon Bon Jovi, sunt într-o relație de mai bine de un an. Zvonul conform căruia Millie Bobby Brown s-a logodit a apărut după ce actrița a apărut în public purtând ceea ce părea a fi o verighetă. Apariția de acum a întărit impresia fanilor că aceasta și-ar fi dus relația la următorul nivel.

Millie Bobby Brown a făcut publică relația cu Jake Bongiovi în iunie 2021, atunci când aceasta a postat pe contul său de Instagram o imagine care o înfățișa alături de tânăr, însoțită de textul Instagram official. Cuplul a apărut constant în public de atunci, Bongiovi însoțindu-și partenera la felurite evenimente prilejuite de lansarea unui nou sezon din Stranger Things, precum the Stranger Things: The Experience din New York, unde actrița a găzduit tururi pentru fani – printre ei numărându-se și gemenii în vârstă de 11 ani ai cântăreței Mariah Carey.

Zvonul că Millie Bobby Brown s-a logodit vine pe fondul unei creșteri spectaculoase a carierei tinerei actrițe. Serialul în care aceasta joacă un rol principal, alături de Winona Ryder, David Harbour și alții, a devenit un fenomen. Anul viitor urmează să fie lansat cel de-al cincilea și totodată ultimul sezon al seriei.

Foto: Profimedia

