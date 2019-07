Miley Cyrus a purtat o ținută provocatoare în noul său videoclip, stârnind numeroase controverse

Înainte de lansarea noii sale melodii alături de un videoclip sugestiv, Miley Cyrus a postat un mesaj pe Twitter în care a scris: „@almacyber și cu mine am scris un imn feminist intitulat Mother’s Daughter și lansez videoclipul mâine. Păziți-vă pentru că este la fel de curajos ca toate femeile care apar în el!”.

Vezi această postare pe Instagram #MothersDaughterVideo out 9AM EST 🚨🚨 O postare distribuită de Miley Cyrus (@mileycyrus) pe Iul 2, 2019 la 4:18 PDT

În videoclip apar mai multe celebrități, inclusiv mama lui Miley, Tish Cyrus, skateboarder-ul Lacey Baker, modelele transgender Casil McArthur și Aaron Philip, dansatoarea Amazon Ashley, actrițele Angelina Duplisea și Mela Murder, iar acestea sunt doar câteva dintre ele. Persoanele apar pe ecran printre mesaje feministe, precum: „virginitatea este o invenție socială”, „nu sunt un obiect”, „fiecare femeie este un protest”.

Într-una dintre fotografiile postate de Miley Cyrus pe Instagram, aceasta poartă un costum din latex, roșu, purtat în videoclip, care ne aduce aminte de costumul lui Britney Spears din Oops, I Did It Again, exceptând un detaliu care a creat controverse, o vagina dentata din argint (expresia provine din limba latină și se referă la o legendă folosită de un anumit grup cultural ce spunea că vaginul unei femei ar avea dinți, iar orice bărbat care ar încerca să aibă contact sexual cu o femeie, ar ajunge castrat sau cu răni serioase).

Cu toate acestea, mesajul lui Miley Cyrus nu a fost complet înțeles de fanii săi, care i-au lăsat câteva păreri în comentarii, cum ar fi: „Miley, ai nevoie de ajutor. Ești foarte talentată, ar trebui să încetezi cu astfel de haine și legende” sau „Încetează să postezi astfel de fotografii, Miley. Ești un star rock, nu unul porno.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro