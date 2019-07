Louis Tomlinson vorbește despre scena de sex cu Harry Styles din serialul „Euphoria”

Louis Tomlinson, fostul membru al fromației One Direction a scris un mesaj pe Twitter luni dimineața, în legătură cu cel de-al treilea episod din Euphoria, apărut duminica trecută. În acest episod, există o scenă în care Louis și Harry sunt implicați într-o activitate sexuală, iar totul este portretizat printr-o animație.

Scriitoarea de fan-fiction, Kat Hernandez (interpretată de Barbie Ferreira) scrie o poveste despre Larry Stylinson, porecla atribuită cuplului ficțional, Louis și Harry. Având în vedere natura scenei, fanii au început să discute masiv în social media, întrebându-se dacă echipa HBO a încercat să obțină aprobarea celor doi. Potrivit mesajului postat de Louis Tomlinson, se pare că nu a fost cazul, cel puțin în ceea ce-l privește.

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 1 iulie 2019

„Voi sta și voi spera că cei doi și-au dat acordul pentru a fi difuzat. Harry pare prietenos cu cei implicați, însă îți poți da seama că lui Louis nu-i va plăcea”, a scris un fan pe Twitter. Cântărețul a răspuns scurt: „Pot spune în mod categoric că nu am fost contactat și nici nu mi-am dat acordul.” Harry Styles nu a comentat încă scena, dar fanii așteaptă un răspuns și din partea lui.

Actrița care o interpretează pe Kat în serial a povestit cu The Hollywood Reporter despre importanța acestei scene de sex dintre cei doi foști membri ai One Direction: „Când am citit prima dată scenariul, acesta a fost primul lucru care mi-a venit în minte pentru că pot să mă identific cu acea femeie în vârstă de 22 de ani care a trăit în era One Direction. Este o realitate pentru atât de multe persoane și atât de mulți copii și adolescenți care sunt fani și se refugiază oarecum în viețile acestor oameni. Te oferi complet acestei persoane pe care nu o cunoști, sau celor cinci băieți și îți imaginezi cum interacționează. Este foarte interesant pentru mine pentru că am făcut parte din acea generație, când am vrut să scap din propria viața și să mă concentrez pe a altora pentru că era mai ușor și părea mai semnificativ.”

Fanii noii producții HBO, Euphoria, știu că aceasta nu este singura controversă pe care serialul a creat-o, generând o atenție sporită din cauza experiențelor trăite de adolescenți cu drogurile, sexul și violența.

