Miley Cyrus a fost surprinsă în compania unui muzician, după despărțirea de Kaitlynn Carter

Miley Cyrus nu a suferit foarte mult după despărțirea de Kaitlynn Carter, mai cu seamă că ea a fost surprinsă în compania unui vechi prieten, mai precis muzicianul Cody Simpson.

Acum că relația dintre Miley și Kaitlynn a luat sfârșit, ea a fost văzută zilele trecute în Los Angeles în timp ce se afla cu Cody Simpson la cumpărături. Însă, pe lângă cumpărăturile pe care le-au făcut, ceea ce a atras atenția tuturor a fost faptul că Miley l-a sărutat pe Cody.

Însă, nu este pentru prima dată când cei doi se afișează împreună. Conform mai multor surse, se pare că cei doi au mai multe lucruri în comun, de la preferințe alimentare până la hobby-uri, mai ales că îi leagă o prietenie de mai mulți ani.

Într-un interviu acordat de către Cody în anul 2015, el spunea la acea vreme faptul că el și Miley și-au împărtășit din experiențele pe care le-au avut pe scenă, în lumina reflectoarelor. „Miley este una dintre cele mai bune prietene și m-a ajutat să depășesc anumite lucruri, cum ar fi să trec peste perioada copilăriei. Ea este foarte deschisă și lucrez să fiu și eu așa”, a declarat Cody Simpson.

Miley Cyrus & Cody Simpson were seen kissing in LA! Get the scoop: https://t.co/apQrhlcvUy

— JustJared.com (@JustJared) 4 octombrie 2019