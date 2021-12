Mesajul transmis de Alessia Năstase după câteva luni departe de casă

Mesajul transmis de Alessia Năstase, fiica cea mare a Amaliei Năstase și a fostului tenismen Ilie Năstase, după ce s-a stabilit în Franța pentru a urma cursurile unei facultăți prestigioase din Paris, vine la doar câteva luni după ce aceasta a încetat să mai trăiască în țară. Tânăra a urmat cursurile liceului Mark Twain International School din București, luând bacalaureatul în vara acestui an. După ce a participat și la balul de absolvire alături de colegi, Alessia s-a mutat la Paris, unde a obținut o bursă la celebra școală de artă și design Parsons.

„Alessia desenează de la vârsta 3-4 ani. Eu am făcut ce a vrut ea. Nu am îndrumat-o către tenis. Când era mică, venea un profesor de două ori pe săptămână și făceau amândouă desen, însă celei mici nu-i plăcea. Ea e cu fotbalul acum, joacă în echipa școlii. Nu am emoții legat de cum se va descurca într-o țară străină, pentru că este o fată inteligentă, descurcăreață, plus că acolo avem prieteni. Deci nu este singură. Mama ei s-a ocupat de treaba asta, eu nici financiar nu pot spune că mă ocup, pentru ca ea are bursă, deci nu are prea mare nevoie de mine”, spunea Ilie Năstase despre fiica sa, într-un interviu.