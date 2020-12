Melania Trump a dezvăluit decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă, pentru ultima oară ca primă-doamnă a Americii (GALERIE FOTO)

Sezonul sărbătorilor de iarnă a fost deschis în mod oficial și în Statele Unite, Prima Doamnă Melania Trump dezvăluind decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă, anunțând totodată și tema aleasă pentru acest an, „America The Beautiful” (America cea frumoasă, n.r.).

Este ultima oară când Melania Trump decorează Casa Albă în calitate de primă doamnă a Statelor Unite. „În această perioadă specială a anului, sunt încântată să împărtășesc cu voi America The Beautiful și să aduc un omagiu Națiunii noastre mărețe. Împreună, celebrăm acest pământ pe care toți suntem mândri să îl numim acasă”, a scris Melania Trump pe Twitter.

During this special time of the year, I am delighted to share America the Beautiful' and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020