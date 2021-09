Mario Mutu, fiul Alexandrei Dinu și al lui Adrian Mutu, face dezvăluiri despre relația cu părinții săi

Mario Mutu este fiul pe care Adrian Mutu îl are din mariajul cu actrița Alexandra Dinu. Cei doi au fost căsătoriți între 2001 și 2003. Ulterior, Mutu a fost căsătorit între 2005 și 2013 cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. În prezent, Adrian Mutu formează un cuplu cu Sandra Bachici, alături de care are un băiat, pe nume Tiago.

Mario Mutu și-a petrecut o bună perioadă din viață în Italia, acolo unde a locuit alături de mama lui care l-a crescut singură. În prezent, tânărul în vârstă de 19 ani locuiește singur în România și a vorbit într-un interviu pentru Antena Stars despre relația pe care o are cu părinții săi și a dezvăluit dacă a resimțit o anumită presiune, având în vedere că atât Alexandra Dinu, cât și Adrian Mutu au parte de notorietate. „E frumos dintr-un anumit punct de vedere să mă știe lumea, dar până la urmă nu mă ajută cu nimic. Vreau să mă știe lumea pentru ceva ce fac eu, nu pentru ce au făcut părinții mei. Dar îmi place, sunt mândru de ei. Vreau să realizez ceva și după să mă știe lumea. Probabil cel mai mare avantaj este că numite persoane te respectă mai mult. Unele persoane se apropie de mine pentru cine sunt părinții mei, am simțit chestia asta din prima. Nu am fost niciodată genul să mă dau mare cu cine e tata. Există și dezavantaje, evenimente neplăcute întâmplate în trecut.”

Mario Mutu a spus că apelează mult mai des la mama lui, Alexandra Dinu, și îi cere sfaturi atunci când are nevoie, în timp ce cu tatăl lui, Adrian Mutu, se vede mai rar. „Apelez mai des la mama, e mai sufletistă, mă înțelege mai bine. Nu mă ceartă. La tata apelez mai rar, figura paternă a lipsit din viața mea din cauza distanței. Nu am avut niciodată o problemă cu el. Nu i-am reproșat nimic niciodată, nu i-am zis nimic de rău.”

Mario Mutu a terminat liceul și a făcut mărturisiri despre planurile sale de viitor. Tânărul a povestit că își dorește să pună bazele unei afaceri. „Vreau ceva pe business. Nu știu exact ce, dar am o idee de business pe care nu vreau să o zic încă, nu e ceva oficial. Ceva cu haine. Nu știu cine o să mă susțină, dar sper să mă susțină cineva, asta e important. În primul rând, trebuie să mă susțin eu, să fiu serios în treaba asta. Vreau s-o fac bine dacă o fac, nu vreau să fac așa, doar ca să o fac”, a adăugat Mario Mutu pentru Antena Stars.

Foto: Instagram

