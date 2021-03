Mariah Carey a fost dată în judecată de fratele ei

Morgan, fratele mai mare al lui Mariah Carey, a dat-o în judecată pe cântăreață, invocând că multe pasaje din autobiografia ei, lansată în septembrie 2020, sunt false și îl defăimează.

În documentele judiciare depuse miercuri, Morgan a citat un fragment din carte referitor la o presupusă agresiune între el și tatăl lor. Acesta susține că felul în care este descris conflictul care nu s-a întâmplat niciodată reia un clișeu al violenței între bărbați de culoare și îi permite lui Mariah să pară o victimă.

Mai mult, din carte reiese că Morgan era ocazional dealer de droguri, avea probleme cu alcoolul și accese imprevizibile de furie, caracterizare pe care de asemenea o neagă.

Morgan Carey, care are 60 de ani, este producător muzical și antreprenor. Reuters a menționat că acesta a negat și acuzația lui Carey că ar fi încercat să obțină bani de la ea după ce a devenit faimoasă.

Scrisă cu ajutorul lui Michaela Angela Davis, The Meaning of Mariah Carey a fost lansată în septembrie 2020 și a devenit foarte repede numărul 1 în New York Times Best Seller List. În decembrie 2020, Mariah a spus că se gândește la cum ar putea adapta cartea într-o mini-serie sau un film.

Autobiografia îi făcea deja probleme cântăreței înainte ca Morgan să o acuze de defăimare. Sora ei, Alison, a dat-o în judecată acum o lună, spunând că Mariah i-a provocat „o umilire publică fără inimă, vicioasă, răzbunătoare, disprețuitoare și total inutilă”, prin includerea mai multor povești pentru care nu are dovezi.

Potrivit People, din documentele judiciare reiese că Alison a fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic, anxietate și depresie, și că a avut nevoie de terapie pentru a face față abuzurilor îndurate în tinerete când mama ei a forțat-o, printre altele, să participe la închinări satanice în miez de noapte.

Alison, care are 58 de ani, a scris că Mariah și-a folosit „statutul de persoană publică pentru a-și ataca sora fără bani” și a genera titluri „senzaționale”, și a susținut în instanță că a căzut din nou în patima alcoolului ca urmare a lansării cărții.

Mariah Carey nu a comentat încă pentru presă despre niciuna dintre acuzații.

