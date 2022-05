Madonna, ipostaze cel puțin bizare în spațiul NFT

Madonna a lansat împreună cu artistul digital Beeple o colecție de artă NFT, intitulată Mother of Creation, ce urmează a fi scoasă la licitație în scopuri caritabile. Trei animații o prezintă pe celebra artistă complet dezbrăcată, în timp ce dă naștere unor fluturi, insecte și copaci.

„Am vrut să investighez conceptul de creație, nu doar modul în care un copil vine pe lume prin vaginul unei femei, ci și modul în care un artist dă naștere creativității”, a spus Madonna într-un comunicat, menționând că „toate lucrările au fost concepute cu o scanare 3D.”

Într-un video numit Mother of Nature o putem vedea pe artistă întinsă pe spate, cu picioarele larg desfăcute și dând naștere unui copac uriaș. În cea de-a doua animație, Mother of Evolution, aceasta dă naștere unor fluturi, despre care spune că sunt „unele dintre cele mai frumoase creații ale naturii și un semn al speranței.” În cel de-al treilea video sunt dezvăluite în mod explicit părțile intime ale artistei. De data aceasta, Madonna dă viață unor insecte.

Potrivit site-ului, Madonna și Beeple, al cărui nume real este Mike Winkelmann, au colaborat timp îndelungat la acest proiect, care își propune să „reprezinte o altă formă de naștere în lumea noastră contemporană.”

„În urmă cu un an, când eu și Mike am decis să colaborăm la acest proiect, am fost încântată că voi avea ocazia să-mi împărtășesc viziunea despre lume atât ca mamă, cât și ca artist. A fost o călătorie uimitoare să dezvoltăm acest lucru împreună, pornind de la o idee intelectuală și ajungând la o poveste emoționantă, prin care am dat naștere artei.”, a spus Madonna.

Aceasta a mai declarat și că toate încasările acestui proiect vor merge către Voices of Children Foundation, City of Joy și Black Mama’s Bail Out, trei ONG-uri care au ca scop sprijinirea femeilor și copiilor din întreaga lume.

