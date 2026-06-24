Madonna, apariție spectaculoasă într-o rochie mini roșie la prezentarea Saint Laurent de la Milano

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Madonna a atras toate privirile marți seară, la prezentarea Saint Laurent din cadrul Săptămânii Modei Masculine de la Paris. Artista în vârstă de 67 de ani a ales o rochie mini din dantelă roșie și o pereche de pantofi stiletto roz, afișând o apariție spectaculoasă.

Regina muzicii pop, așa cum este supranumită Madonna, a ocupat un loc în primul rând alături de alte vedete prezente la eveniment, printre care Kate Moss, Rami Malek, Charli XCX și Austin Butler, în incinta Bourse de Commerce. La un moment dat, Madonna a fost surprinsă îmbrățișând-o pe Charli XCX, care a optat la rândul ei pentru o ținută roșie.

Recent, cântăreața a vorbit deschis despre traumele familiale și a lăsat să se înțeleagă că relația cu fiica ei cea mare, Lourdes Leon, a trecut prin momente dificile. Într-un interviu acordat revistei Interview, Madonna a dezvăluit că noul său album, „Confessions II”, a fost influențat de moartea fratelui său, Christopher Ciccone, și a mamei sale vitrege, Joan.

„Aveam multe lucruri care se întâmplau în viața mea personală. Fratele meu era foarte, foarte, foarte bolnav, iar mama mea vitregă, cu care am avut o relație foarte traumatizantă pe tot parcursul copilăriei mele, tocmai murise. Îmi este greu să scriu un cântec despre nimic. Trebuie să spun o poveste. Așa că am scris despre multe traume familiale, iar apoi am început să facem muzică dance”, a declarat artista.

Madonna a sugerat și că relația cu Lourdes, în vârstă de 29 de ani, nu a fost întotdeauna una lipsită de probleme. Fiica artistei este creditată drept coautoare a unei piese de pe noul album.

„Cântecul pe care l-am scris cu fiica mea, Lola. Ea a venit la mine cu ideea de a scrie împreună un cântec, ca o modalitate de a ne vindeca relația. A fost un moment foarte important și a consolidat ideea că acum este momentul să fac acest album. Ei bine, toate aceste lucruri simbolice s-au întâmplat. Mama mea vitregă a murit, fratele meu era bolnav, fratele meu a murit, fiica mea a venit la mine… înțelegi ce vreau să spun?”, a spus Madonna.

Deși Madonna și Lourdes sunt apropiate și au colaborat de mai multe ori, ambele au vorbit în trecut despre tensiunile din relația lor.

Într-un interviu din 2021 acordat revistei Interview, Lourdes a descris-o pe celebra sa mamă drept „obsedată de control” și a mărturisit că și-a plătit singură studiile universitare și primul apartament, pentru a deveni independentă.

„În familia noastră nu primești nimic de-a gata. Evident, am crescut într-un mediu privilegiat. Nu pot nega asta. Dar cred că mama mea a văzut alți copii ai celebrităților și și-a spus: ‘Copiii mei nu vor fi așa’. De asemenea, cred că atunci când părinții îți plătesc totul, au un anumit control asupra ta. Mama mea este atât de obsedată de control și m-a controlat toată viața. Aveam nevoie să fiu complet independentă de ea imediat după ce am terminat liceul”, a spus Lourdes.

Într-un interviu acordat Vogue în 2019, Madonna și-a descris fiica drept „incredibil de talentată”, însă a recunoscut că aceasta nu are aceeași ambiție care a transformat-o pe ea într-un fenomen mondial.

În prezent, Lourdes Leon și-a construit propria carieră, activând ca model, artistă independentă și figură cunoscută în lumea mondenă. Recent, ea a apărut în scurtmetrajul realizat pentru promovarea albumului „Confessions II” și a semnat una dintre piesele incluse pe materialul discografic.

Foto: Arhiva ELLE

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