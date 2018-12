Macaulay Culkin reconstituie scenele din „Home Alone” pentru o reclamă Google

Miercurea aceasta, Macaulay Culkin a postat în social media o reconstituire a renumitului film „Home Alone”, în cadrul unei reclame pentru Google. „#heygoogle Te-ai gândit vreodată cum este Kevin McCallister ca adult? Nici eu. Dar în cazul în care ești curios, ar trebui să vezi neapărat asta.”

În reclama video, Culkin recreează câteva dintre scenele iconice ale filmului, în casa lui McCallister. De această dată, însă, folosește asistentul Goggle de pe device-uri pentru a-l ajuta cu activitățile sale, precum să-i amintească de lista de cumpărături sau să-l plătească pe băiatul care aduce pizza. Mai mult decât atât, tot cu ajutorul tehnologiei, poate să-i inducă în eroare mult mai ușor pe hoți.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case youre curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 19 decembrie 2018