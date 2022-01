Lucian Viziru este internat în spital. Care este motivul?

Lucian Viziru este internat în Spitalul de Urgență Floreasca, cu suspiciune de infarct. Cântăreț și actor, acesta a postat un clip video pe contul său de YouTube, chiar de pe patul de spital, unde și-a detaliat pentru fani starea de sănătate și a vorbit despre suspiciunile medicilor.

Pe scurt, Lucian Viziru este internat de 5 zile în spital, petrecând noaptea de Revelion acolo, fiind suspect de infarct. Cântărețul este ținut sub supraveghere de către personalul medical și a povestit că a ajuns în spital după ce a acuzat dureri mari în capul pieptului, difuzate către brațul stâng, simptome ce indică de obicei un infarct. Însă, a mărturisit Viziru, primele analize care urmăreau să constate un incident cardiac au ieșit negative.

„Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.”

Lucian Viziru este internat acum într-un salon obișnuit, însă a povestit că a fost la Terapie Intensivă. De altfel, cântărețul a mai povestit că, la o zi după primele analize, enzimele care ar fi indicat un infarct au ieșit pozitive. În prezent, acesta se simte mai bine și mărturisește că își dorește să ajungă cât mai curând acasă, deși personalul spitalului s-a purtat frumos cu el.

„A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a mai povestit Viziru.