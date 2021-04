Lourdes Leon a dezvăluit că primul ei iubit a fost Timothée Chamalet

Deși zvonurile conform cărora Lourdes Leon și Timothée Chamalet ar forma un cuplu au apărut tocmai în 2013, până acum, niciunul dintre ei nu a confirmat relația.

Însă, într-un interviu acordat publicației Vanity Fair, fiica Madonnei a vorbit despre tânărul actor, mărturisind că acesta a fost primul său iubit. „Îl respect foarte mult, am fost împreună. Primul meu iubit”, a declarat Lourdes.

Până acum, niciunul dintre cei doi nu a vrut să vorbească despre relația lor, Timothée chiar evitând în nenumărate rânduri întrebările legate de Lourdes.

În 2017, într-un interviu acordat lui Andy Cohen pentru SiriusXM Studios, actorul din Call Me By Your Name a recunoscut că a cunoscut-o pe mama lui Loures, Madonna, însă a refuzat să ofere detalii despre fosta sa relație. „A fost cool să dansez cu Madonna. Madonna dansa cu noi, prietenul meu Joey era acolo, Lola era acolo. Am dansat împreună.”

Însă, când Andy Cohen l-a întrebat cât timp a durat relația sa cu Lourdes, Timothée a evitat răspunsul. „Următoarea întrebare!”, a spus acesta.

În prezent, Timothée Chalamet formează un cuplu cu Lily-Rose Depp. Cei doi au mai fost împreună în urmă cu câțiva ani, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei The King, însă au pus capăt relației în aprilie 2020. Dar, potrivit surselor, Timothée Chalamet și Lily-Rose Depp au decis recent să mai dea o șansă relației lor. „Sunt foarte fericiți împreună. Relația lor merge foarte bine acum”, a declarat o sursă pentru In Touch. Potrivit acesteia, se pare că despărțirea a fost benefică pentru cei doi deoarece „așa și-au dat seama ce au pierdut iar scurta despărțire a fost cu siguranță în favoarea lor.”

În octombrie 2018 Timothée Chalamet și Lily-Rose Depp au fost fotografiați plimbându-se împreună prin New York, iar în imaginile surprinse de paparazzi se vedea clar că între cei doi este mai mult decât o prietenie, gesturile de afecțiune și săruturile fiind constante.

