Loredana Groza a publicat o fotografie inedită din adolescență. Cum arăta atunci artista

Loredana Groza a reușit să își ia prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare. Artista în vârstă de 50 de ani a publicat o fotografie inedită cu ea, din adolescență, de când avea 18 ani.

Alături de fotografie, Loredana Groza a scris și un mesaj emoționant, prin care povestește cum era atunci și cum deja se bucura de un succes incredibil. „Ani de liceu.. Poză de absolvire.. 18 ani tocmai împliniți.. Lori din Onești, fata cu matricolă și sarafan câștigase deja toate marile concursuri de cântat posibile în România, umplea stadioane, #polivalentă din București sold out de câteva ori pe an și vânduse deja milioane de albume cu primul disc „Bună seara, iubite”.. record neegalat încă. Toate astea în timpul unui regim comunist atunci la apogeu. Când am făcut poza tocmai ce-mi sărbătorisem majoratul după un turneu de 45 de zile prin țară și venisem acasă cu 2 zile înainte ca să dau Bacu’ ..”, a scris Loredana Groza pe Instagram.

După ce a publicat această fotografie, Loredana a primit o mulțime de aprecieri din partea fanilor. „Și acum, după 30 de ani de la dărâmarea regimului, încă ești pe scenă și încă umpli stadioane….felicitări”, „Ești și vei rămâne o Legendă! Bravo Lori!”, „un artist foarte interesant și diferit, care umple scena și casele oamenilor cu voie bună, care se diferențiază și e unic și între artiștii de talie mondială și care nu are nevoie de niciun machiaj sau orice altceva pentru a fi frumos”, „Ești o legendă… Nimeni, până în ziua de astăzi nu a reușit să te egaleze.. Poți să cânți ce vrei tu… Cum vrei tu… Te joci cu vocea pe toate notele posibile și imposibile..”, sunt câteva dintre comentariile primite de la fani.

Pe lângă cuvintele de laudă, foarte mulți dintre urmăritorii Loredanei au criticat-o pentru faptul că ar fi apelat la filtre pentru a-și modifica fotografia. „Ți-ai pus filtru pe poza de liceu??”, „dragă Lore, ți-ai pierdut complet mințile, ai pus filtru peste poza de acum 50 de ani ca să semene cu tine de acum”, au scris câțiva dintre urmăritorii ei.

Loredana Groza este o artistă apreciată, care și-a făcut debutul în muzică la 16 ani, odată cu Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia. În prezent, Loredana este jurată în emisiunea X Factor de pe Antena 1, alături de Ștefan Bănică, Delia și Florin Ristei.

