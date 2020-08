Delia și Loredana Groza spun adevărul despre așa-zisa rivalitate dintre ele

Sunt printre cele mai talentate și carismatice cântărețe din România și, de-a lungul timpului, poate și din cauza trăsăturilor asemănătoare, cu toții ne-am întrebat măcar o dată dacă există cumva o rivalitate între cele două artiste. Însă, pe lângă faptul că stilurile lor s-au dovedit a fi destul de diferite în ultimul timp, Delia și Loredana Groza mărturisesc că sunt chiar mai apropiate decât ar crede lumea.

Într-un interviu pentru revista Viva, cele două au decis să pună capăt zvonurilor privind o posibilă rivalitate între ele și au vorbit deschis și despre oportunitatea de a juriza împreună în noul sezon al emisiunii X Factor, alături de Ștefan Bănică și de Florin Ristei.

„E lipsită de fundament această rivalitate”, spune Loredana. „Pentru că eu sunt, poate nu toată lumea are habar, cea care a descoperit-o pe Delia, prima care a crezut în talentul ei încă de când era la liceu. Am avut mână bună, se pare”, continuă ea zâmbind.

Cât despre filmările pentru X Factor, Loredana glumește pe seama faptului că „e mai mult girl power acum” în juriu: „E o idee foarte interesantă și incitantă faptul că suntem cumva un yin tare – două femei puternice vizavi de yang-ul celor doi bărbați talentați și carismatici, Ștefan și Florin.”

De cealaltă parte, Delia declară și ea bucuroasă că abia aștepta să fie colege – „Apuc să o cunosc și altfel decât până acum, este o persoană extrem de caldă și de bună!”

„Ne-am cunoscut în perioada în care primul album N&D era la doar câteva zile de debut”, continuă artista. „Cu doar câteva zile înainte de lansarea albumului și a single-ului „Vino la mine”, am înregistrat alături de ea o piesă pentru o campanie care se numea „Un calculator, o șansă în plus în viitor”, pentru un brand foarte cunoscut la vremea respectivă, care încă există”, a spus artista pentru sursa mai sus menționată.

Delia precizează și că nu vede sensul rivalității în general între artiștii dintr-o țară atât de mică precum România – „Sunt de părere că ar trebui să ne sprijinim unii pe ceilalți, să ținem aproape și să ne bucurăm că există competiție, să ne bucurăm de succesul colegilor”, susține cântăreața. „Pentru că sunt foarte puțini care demonstrează de la an la an că rezistă în această industrie”, a declarat Delia pentru revista Viva.

Odată încheiat acest subiect, putem spune că atât Delia cât și Loredana sunt extrem de încântate să lucreze din nou împreună după mai bine de 20 de ani, dar și de ocazia de a sta încă o dată în scaunul de jurat și de a descoperi noi talente – iar noi abia așteptăm premiera noului sezon!

Citește și:

Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie

Text: Cristiana Daraban

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro