Carmen Grebenișan a fost cerută în căsătorie. Întreg momentul a fost filmat și Carmen l-a împărtășit și cu urmăritorii ei de pe Instagram.

Carmen Grebenișan a fost cerută de soție și a răspuns emoționată cu DA. „Total neașteptat. Am spus DA”, a scris Carmen Grebenișan pe Instagram, alături de mai multe fotografii din momentul în care a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alex Militaru.

Momentul a fost filmat chiar de Alina Ceușan. Carmen Grebenișan a fost vizibil surprinsă de cererea în căsătorie, drept dovadă stă și reacția pe care a avut-o în acel moment. „Doamne, Alex, ce-i asta? Doamne ferește-mă!”, a spus Carmen într-un video surprins de Alina Ceușan. De asemenea, Alina a felicitat-o pe Carmen pentru acest moment important pe care îl trăiește. „Felicitări. Suntem atât de fericiți pentru voi. Viața începe din nou, acum!”

Carmen Grebenișan a participat alături de Alina Ceușan în aventura Asia Express – Drumul Comorilor. La scurtă vreme după terminarea competiției, Carmen și fostul ei iubit s-au despărțit. Ea a dezvăluit acest lucru în cadrul unui interviu pentru revista Unica. „Iubitul meu a dispărut recent din peisaj”, a spus Carmen la vremea respectivă.

De-a lungul timpului, Carmen a publicat mai multe fotografii pe conturile sale de socializare cu iubitul ei, Alex Militaru.

În luna mai, Carmen Grebenișan a dezvăluit mai multe detalii despre iubitul ei, dar și cum s-a cunoscut cu el. „E foarte frumos și lucrurile au avansat într-un ritm destul de alert. Nici dacă mi-aș fi propus nu m-aș fi gândit la asta. Noi ne-am cunoscut în timp ce eu eram cu fostul meu prieten. Nu a fost dragoste la prima vedere. Am fost amici timp de trei ani. Am fost compatibili la nivel amical. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am apropiat după. Am empatizat și s-au întâmplat alte lucruri”, potrivit Libertatea, care citează Spynews.

