Loredana, extrem de mândră de fiica ei. Elena Boncea a defilat pe podium la o prezentare de modă

Loredana Groza a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare un moment important din viața fiicei sale. Elena Boncea a avut șansa de a defila pe podium în cadrul unei prezentări de modă, iar artista a fost extrem de mândră de reușita tinerei.

Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, este discretă când vine vorba de apariții publice. În timp ce artista este în lumina reflectoarelor de foarte multă vreme, tânăra este rezervată. Recent, cântăreața a publicat pe Instagram mai multe imagini cu fiica ei în timp ce defilează pe podium la o prezentare de modă. Fiind mândră de această realizare, vedeta nu a putut să nu împartă bucuria și cu urmăritorii de pe rețelele de socializare.

Elena Boncea activează în culise, ocupându-se de producție la unul dintre cele mai prestigioase posturi de radio din țară.

Loredana Groza a vorbit acum ceva timp despre relația pe care o are cu fiica ei, Elena, dar și despre cum au trecut de-a lungul anilor peste probleme. Artista i-a oferit constant fiicei sale sfaturi și pe lângă îndrumarea în carieră, cele două se înțeleg foarte bine. Cântăreața a mărturisit că încearcă să aibă o comunicare deschisă cu Elena și să abordeze cu ea diverse subiecte.

„Ea e mai introvertită, ne destăinuim și ea îmi spune, uneori și când nu îmi spune tot în momentul respectiv, a doua zi, a treia zi, se deschide și mai mult. Dar nu sunt o mamă de tipul mamelor noastre, care au trăit în comunism și nu vreau să le judec. Și erau niște subiecte tabu, pe care nu puteam să le abordăm niciodată. Nici noi, și nici părinții noștri, dar eu am zis că vreau să depășim aceste subiecte, să nu mai fie tabu și să am o comunicare directă, sinceră, chiar dacă uneori mă pune pe mine într-o lumină proastă o anumită discuție. „Da, mami, uite, eu am făcut chestia asta!”. La un moment dat am fumat, recunosc, a fost o prostie, dar nu am mințit-o că n-am fumat. Învață din greșeala mea și n-o mai repeta, pentru că e un lucru care îți face rău și, chiar dacă te lași de fumat, acolo, undeva, e o memorie a acelui lucru și mai încolo se resimte organismul!„, a declarat Loredana Groza într-un interviu acordat pentru Cancan.ro.