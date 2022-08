Locul de veci al Ivanei Trump stârnește controverse: ce calcul cinic ar fi motivat alegerea fostului președinte american?

Locul de veci al Ivanei Trump, care a încetat din viață pe 14 iulie anul acesta, a stârnit o furtună mediatică, și asta pentru că fostul președinte american Donald Trump a ales ca prima sa soție să fie înmormântată pe unul dintre terenurile sale de golf, ceea ce ar putea fi în beneficiul său, când vine vorba despre taxele pe care acesta le are de plătit statului.

Astfel, locul de veci al Ivanei Trump, aflat chiar lângă prima gaură de pe Trump National Golf Club în Bedminster, New Jersey, pare să fi fost ales intenționat pentru că legile statului New Jersey scutesc de taxe și evaluări cimitirele, în condițiile în care taxele pe proprietate în același stat sunt recunoscute ca fiind foarte mari, arată The Guardian. Aceeași publicație arată și că o serie de documente publicate de ProPublica demonstrează că familia Trump ar fi dorit să definească drept cimitir o altă proprietate, în Hackettstown, New Jersey. Mai mult, sistemul de taxare al statului scutește cimitirele și de taxe pe afacere, pe venit sau pe moștenire.

Este complicat de crezut, totuși, că un singur mormânt ar putea să conducă la desemnarea terenului de golf drept cimitir, și asta pentru că locul de veci al Ivanei Trump, care a decedat la vârsta de 73 de ani, după ce a căzut accidental pe scările din locuința sa din New York, este primul care apare pe proprietatea folosită de familia Trump mai ales în vacanțele de vară.

Controversa iscată de locul de veci al Ivanei Trump a debutat cu observația făcută pe Twitter de o profesoară de sociologie la Dartmouth college, din New Hampshire: „ca o cercetătoare a taxelor, am fost sceptică în fața zvonurilor cum că Trump și-ar fi înmormântat fosta soție într-un locșor trist de pe terenul său de gold din Bedminster, NJ, doar pentru scutirea de taxe. Așa că am verificat legile, oameni buni… este punctul de întâlnire a trei tipuri de scutiri de taxe. Taxa pe proprietate, taxele pe venit și taxele pe vânzări, toate sunt eliminate.”

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks.

So I checked the NJ tax code & folks…it’s a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ

— Brooke Harrington (@EBHarrington) July 31, 2022