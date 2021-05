Lily James vorbește pentru prima oară despre aventura controversată cu actorul însurat Dominic West

Lily James a făcut prima declarație despre imaginile de anul trecut în care a fost surprinsă în ipostaze tandre alături de actorul Dominic West. „Nu sunt dispusă să vorbesc despre asta. Sunt multe de spus, dar nu acum, sunt speriată.”, a declarat actrița în vârstă de 32 de ani pentru publicația The Guardian.

În luna octombrie a anului trecut actrița Lily James a fost surprinsă în ipostaze tandre cu actorul Dominic West, cei doi fiind fotografiați pe străzile din Roma și la un restaurant local, iar gesturile și săruturile au dus imediat la ipoteza că cei doi au o relație.

Lily James, în vârstă de 31 de ani, purta o rochie neagră cu imprimeu floral, accesorizată cu o geantă Yves Saint Laurent, în timp ce actorul Dominic West, cunoscut pentru rolul din serialul The Affair, a avut o ținută casual compusă din jeans și cămașă. Înainte de a merge la restaurant pentru a lua cina, cei doi au făcut și o mică plimbare împreună, folosind un scooter electric. Cei doi au părăsit împreună restaurantul, actrița încercând să treacă neobservată de paparazzi, ascunzându-și fața cu ajutorul măștii de protecție și a șepcii pe care o purta.

Un detaliu a atras atenția presei, faptul că actorul a ales să plece acasă inclusiv cu sticla de vin pe care cei doi nu au reușit să o termine în timpul cinei.

Lily James și Dominic West filmau în acea perioadă împreună pentru o mini-serie intitulată The Pursuit of Love, bazată pe romanul lui Nancy Mitford.

După acest scandal, Lily James a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze romantice alături de rocker-ul Michael Shuman, membru al trupei Queens of the Stone Age.

Potrivit surselor, cei doi se îndreptau spre casa din Los Angeles în care locuiesc părinții lui Shuman, aceasta fiind prima dată când actrița i-a cunoscut pe aceștia. Să fie oare aceasta un semn că relația celor doi este una cu adevărat serioasă?

Nu este însă prima dată când Lily James este surprinsă în compaia ui Michael Shuman. Cei doi și-au petrecut un weekend din luna februarie într-un boutique hotel din Suffolk, Marea Britanie, iar paparazzi i-au surprins atunci când se pregăteau de plecare.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro