Legătura neașteptată dintre Lily James & Sebastian Stan și celebra sex tape făcută de Pamela Anderson & Tommy Lee

Potrivit mai multor surse din presa internațională, Lily James și Sebastian Stan vor filma împreună o mini-serie pentru Hulu, în care Lily, în vârstă de 31 de ani, o va interpreta pe Pamela Anderson, iar actorul de origine română Sebastian Stan, în vârstă de 38 de ani, îl va interpreta pe Tommy Lee.

Mini-seria va spune povestea celebrei sex tape pe care au filmat-o Pamela Anderson și Tommy Lee, dar și a scandalului care a urmat după ce filmul a devenit public.

Din distribuție va mai face parte și actorul Seth Rogen, el urmând a interpreta rolul bărbatului care a furat celebra sex tape. Rogen va fi și producător al serialului, alături de Evan Goldberg.

Reprezentantul oficial al actorului Sebastian Stan a confirmat știrea conform căreia acesta îl va interpreta pe Tommy Lee, dar cel al actriței Lily James nu a dorit să comenteze.

Momentan, titlul serialului este Pam & Tommy și, potrivit publicației Deadline, filmările pentru cele 8 episoade ale seriei vor începe în aprilie 2021.

Relația dintre Pamela Anderson, acum în vârstă de 53 de ani și Tommy Lee, 58 de ani și unul dintre fondatorii trupei Mötley Crüe, a fost în centrul atenției încă de la început. Cei doi s-au căsătorit pe o plajă din Mexic în 1995, după o relație de numai 4 zile. Ei s-au despărțit în 1998, dar au împreună doi băieți, Brandon, 24 de ani, și Dylan, 22 de ani. Pamela Anderson & Tommy Lee au fost în mijlocul mai multor controverse, în special cea legată de acea sex tape care a fost furată de pe proprietatea celor doi de un fost angajat.

Chiar la începutul acestui an Pamela Anderson a vorbit despre celebra sex tape, pe care a descris-o ca fiind „o compilație de vacanțe în care noi am fost dezbrăcați”. Pamela Anderson a declarat că a încercat să oprească difuzarea filmului, însă acesta a fost lansat online și actrița a renunțat la proces. „Nu am văzut niciodată acest video. Nu am făcut niciun dolar de pe urma lui. Este o proprietate furată”, a declarat actrița într-un interviu din 2015.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro