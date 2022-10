Lidia Buble a părăsit competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Ce mesaj a transmis artista

Lidia Buble a părăsit emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. În ediția de joi, 6 octombrie, artista a fost eliminată din competiția care se desfășoară în Republica Dominicană și a transmis un mesaj cu privire la plecarea ei din show.

Lidia Buble s-a luptat în proba duelului cu Giani Chiriță și Ruxi. Cei trei au fost nominalizați pentru eliminare. Dintre aceștia, cântăreața a fost cea care a pierdut proba, ieșind pe ultimul loc. Artista a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre parcursul ei în competiție și în ciuda faptului că a părăsit show-ul, se consideră o câștigătoare din câteva puncte de vedere.

„Sunt tristă că nu am reușit. Nu mă avantaja proba din niciun punct de vedere pentru că stau foarte prost cu orientarea în spațiu. Asta este. Sunt atât de câștigată, pentru că mi-am făcut într-o lună amintiri cât alții nu și-au făcut într-o viață. Am câștigat prieteni adevărați. Competiția asta e ca un carusel, te trece prin toate stările posibile. Mi-aș fi dorit să mai rămân în jocul ăsta, pentru că psihicul mă mai ducea mult și bine. A fost cea mai grea experiență, de departe, de până acum din viața, dar și cea mai faină. Plec cu capul sus. Am fost om cu toată lumea și asta mă bucură cel mai tare”, a declarat Lidia Buble la finalul probei.