Lidia Buble a lansat un scurtmetraj care anunță primul ei album: „S-a scris din bucăți de suflet”

Pe data de 9 iunie, Lidia Buble a împlinit 32 de ani. Imediat după ziua ei de naștere, artista le-a făcut o surpriză de proporții fanilor ei care îi ascultă muzica. Cântăreața a lansat un scurtmetraj care anunță primul ei album și care se numește FRAGIL.

Așa începe cea mai sinceră și personală declarație de până acum a Lidiei Buble. Artista lansează primul ei album – și nu oricum. Îl anunță printr-un scurtmetraj cinematic și plin de emoție, care vorbește despre tot ce nu s-a spus… Dar s-a simțit. Se numește „FRAGIL” și este o bucată de suflet pusă pe note. O colecție de trăiri adunate din nopți fără somn, din doruri, din iubiri, din frici și întrebări. E despre Lidia Buble, dar este și despre noi. Despre momentele în care te simți mic, vulnerabil, dar mai viu ca niciodată.”

Pentru acest scurtmetraj, Lidia a trecut printr-un proces intens, atât fizic, cât și emoțional. A filmat ore întregi în ploaie, în condiții dificile, reușind să transmită cu autenticitate fiecare trăire. De la tăcere la vulnerabilitate, de la durere la speranță, artista a lăsat emoțiile să curgă firesc, construind o poveste vizuală care vorbește direct către suflet.

Scurtmetrajul care deschide povestea „FRAGIL” este acum disponibil online și marchează primul pas într-un nou capitol artistic din cariera Lidiei. Albumul „FRAGIL” va fi disponibil din data de 12 iunie pe toate platformele digitale și va conține 11 piese, printre care hituri deja consacrate care au cucerit topurile de specialitate – precum „Amândoi”, „Maria, Maria”, „Buzele tale” – dar și piese noi, la care artista a lucrat împreună cu compozitori și producători de suflet, alături de care a construit universul sonor al acestui material discografic.

Lidia Buble are o carieră muzicală de succes și a avut până acum o mulțime de colaborări muzicale cu nume cunoscute din industrie, cum ar fi Fly Project, Direcția 5 și VUNK. Însă, celebritatea a cunoscut-o în anul 2014, odată cu melodiile „Kamelia” și „Noi simțim la fel”, fiind sprijinită artistic de Adrian Sînă, iar piesele i-au adus o recunoaștere impresionantă în rândul publicului.

Lidia Buble a vorbit recent despre câștigurile ei, care provin atât din activitatea ei muzicală, cât și din colaborările pe care le are cu diverse brand-uri.

„Dacă și scrii la acea piesă, aici vorbim de linii melodice și versuri, atunci poți să câștigi destul de bine și din difuzările de pe radio. Clar, îmi doresc foarte mult ca piesele mele să fie difuzate pe radio, pentru că vreau să ajung la cât mai multe suflete. Dar dacă nu mi-a intrat piesa pe radio nu intru în depresie. Nu sunt disperată, nu, toți artiștii își doresc să fie pe radio, trebuie să fim ipocriți să nu recunoaștem lucrurile acestea. Dar totuși cred că cei mai mulți bani un artist poate să-i facă din contracte de imagine, și asta pentru că am avut și știu ce înseamnă, și din concerte. Din asta trăiesc”, a declarat Lidia Buble în cadrul emisiunii Fresh by Unica .

Lidia Buble a mai făcut mărturisiri și despre provocările pe care le-a resimțit de-a lungul timpului în urma celebrității. În ciuda faptului că s-a simțit deranjată în momentul în care au circulat informații false despre ea, artista a ales să nu reacționeze public, iar acum nu este convinsă că a procedat bine.

„Trebuie să recunosc, este foarte deranjant uneori când se mai scriu lucruri neadevărate cumva. Cred că fiecare artist sau actor ajunge la un moment dat să treacă și prin niște știri care nu spun întru totul adevărul, și cumva poate te pun într-o lumină mai puțin plăcută. Iar eu sunt genul de om care întodeauna am strâns din dinți. Poate că nu a fost bine. Mi-a plăcut să țin în mine. Ok, m-am descărcat, am sunat acasă, am vorbit cu ai mei. Dar în fața publicului nu. Și poate că mulți oameni rămân uneori cu o părere greșită despre mine. No, acolo e dureros, într-adevăr”, a completat Lidia Buble pentru aceeași sursă.