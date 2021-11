Leonardo Di Caprio, protagonistul unui moment viral. Ce i-a transmis miliardarul Jeff Bezos celebrului actor

Co-fondatorul Amazon Jeff Bezos e cu ochii pe Leonardo DiCaprio.

Miliardarul de 57 de ani s-a amuzat luni pe seama unui videoclip care a devenit viral weekend-ul trecut. În materialul video, Lauren Sánchez, partenera lui Bezos, și DiCaprio par să flirteze la Gala LACMA Art+Film din Los Angeles, care a avut loc sâmbătă.

Jurnalista premiată cu Emmy, în vârstă de 51 de ani, îi zâmbește larg actorului de 46 de ani, în timp ce Bezos este alături.

„Leo este Mr. Steal Yo Girl”, a titrat Barstool Sports o preluare a clipului.

Amuzat de viralizarea clipului, Bezos a scris pe Twitter: „Leo, hai un pic încoace, vreau să-ți arăt ceva… @LeoDiCaprio” și a postat o fotografie care îl înfățișa pe miliardar fără cămașă, etalându-și bicepșii în spatele unui panou pe care scria „Pericol! Stâncă abruptă. Căzătură fatală.”

Sánchez, care în mod evident s-a simțit bine la evenimentul din weekend, a scris duminică pe Instagram: „O seară frumoasă la @LACMA Art + Film Gala găzduită de minunații @1evachow și @leonardodicaprio. Felicitări masive premianților din acest an @asherald, @kehindewiley și Steve Spielberg! Un eveniment uimitor care va sprijini inițiative, expoziții și programe importante ale muzeului în anii următori.”

Acesta este al 10-lea an la rând în care are loc impresionantul eveniment de la muzeul LACMA și tot al zecelea an în care gazde sunt Eva Chow și Leonardo DiCaprio. Încasările din Gala Art+Film sunt destinate susținerii inițiativei LACMA de a face filmul o parte importantă din programul curatorial al muzeului, finanțând în același timp misiunea artistică LACMA.

Bezos și Sánchez și-au făcut publică relația în ianuarie 2019, când s-a anunțat și divorțul miliardarului de MacKenzie Bezos. „Atât Jeff, cât și Lauren sunt cu adevărat energizați de munca lor filantropică”, a declarat o sursă People. „A fost un focus și un punct luminos pentru ei, în special în ultimul an.”

Foto: Twitter

