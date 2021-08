Lavinia Pîrva, declarații inedite despre Ștefan Bănică și cum se descurcă artistul în rolul de tată

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate astea, cântăreața a făcut declarații inedite despre fiul lor, Alexandru, în vârstă de 2 ani, și despre cum se decurcă artistul în rolul de tată.

Lavinia Pîrva a vorbit în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Prima TV despre schimbările care au apărut în viața ei de când a devenit mamă. Ea și Ștefan Bănică au păstrat discreția cu privire la fiul lor și nu au făcut publice imagini cu chipul acestuia. „Eu sunt cumva mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit lucrul ăsta. Nu este ușor deloc. N-am fost niciodată atât de obosită, dar niciodată atât de fericită. Sunt foarte împlinită, este greu, dar nu vreau să pierd nicio secundă din viața copilului meu. Sunt fascinată de tot ce se întâmplă.”

Cu această ocazie, Lavinia Pîrva a făcut mărturirisi și despre partenerul ei, dar mai ales despre cum se descurcă acesta în creșterea fiului lor, menționând că Ștefan Bănică este un tată implicat. Artista a dezvăluit și cu cine seamănă cel mic. „Este o perioadă în care copilul a beneficiat de noi doi mai mult pentru că a fost această pandemie și noi am stat acasă mai mult. Au o chimie extraordinară, sunt foarte buni prieteni. Sunt minunați, cântă la pian. Cred că se duce puțin în zona tatălui lui când era mic, dar probabil că are și de la mine niște trăsături. Eu sunt o mamă relaxată, nu m-am speriat foarte tare. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. L-am lăsat să mai și cadă, să vadă cum e. Sigur că am fost tot timpul în umbra lui. Atitudinea mea este una care nu îl sperie. El (Ștefan Bănică, n. red.) este puțin mai atent. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească.”

Pe lângă Alexandru, fiul pe care îl are alături de actuala parteneră, Ștefan Bănică mai are doi copii: pe Radu Ștefan, care e băiatul cel mare, din relația cu Camelia Constantinescu, și pe Violeta, din căsătoria cu Andreea Marin. Lavinia Pîrva a povestit că Alexandru se înțelege foarte bine cu frații lui mai mari și a avut cuvinte de laudă la adresa lor. „Cu frații lui mai mari se înțelege foarte bine. Evident, e o diferență destul de mare între ei. Violeta este superbă, este un copil special, e foarte talentată, probabil că vom auzi multe despre ea, ea cântă frumos, compune acum niște chestii extraordinare. Ăsta mic crește între oameni frumoși și talentați și are ce învăța”, a declarat Lavinia Pîrva în emisiunea „Exclusiv VIP.”

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt împreună din 2013, iar în 2017 s-au căsătorit în secret în Bulgaria.

Foto: Instagram

