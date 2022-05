Laura Cosoi i-a organizat o petrecere fiicei sale, Rita, care va împlini 4 ani: „Am sărbătorit minunea noastră dragă”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au sărbătorit-o pe fiica lor cea mare, Rita, care va împlini patru ani pe 11 iunie. Cei doi i-au organizat o petrecere în avans, iar actrița a dezvăluit care este motivul pentru care au luat această decizie.

Laura Cosoi a publicat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la aniversarea Ritei și a povestit despre tematica de la eveniment. Actrița va deveni în curând mamă pentru a treia oară, așa că i-a pregătit în avans o petrecere, care a avut loc în curtea casei lor.

„I-am aniversat ziua Ritei în avans, tocmai pentru că surioara din burtică are „due date” nu doar în iunie, luna în care a venit Rita pe lume, ci și fix în aceeași zi. Ce șanse să fi fost?! 🤣 Ei bine, poate nu nasc chiar pe 11 iunie, am să mă abțin, dacă pot, dar cum vrea Dumnezeu! Așadar, ne-am strâns cu mic și mare în curtea casei și am sărbătorit minunea noastră dragă, care a știut perfect ce își dorește. O aniversare cu 🦄🦄🦄 La un moment dat, Rita mi-a pregătit un mic dejun, de jucărie și mi-a spus că mă iubește, reproducând scena din povestea țestoasei „Franklin”. A fost felul ei în care ne-a mulțumit pentru ziua asta minunată, pentru soare și limonadă, pentru baloanele de săpun și unicorni, pentru jocuri și muzică, pentru emoțiile care aproape că au copleșit-o când i s-a cântat „La mulți ani”, de față cu toți prietenii ei 🦄 Priveam în jur și mă gândeam cât de pură și de magică este copilăria și ce norocoși suntem să le fim alături 🤍Mulțumim, Rita bună! Ești copilul nostru Pace”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.