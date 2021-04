Laura Cosoi acuză sistemul medical după moartea tatălui său în urma Covid-19

Laura Cosoi acuză sistemul medical după decesul tatăl ei, Marius Cosoi, care contractase Covid-19. Vedeta a dezvăluit în cadrul unui podcast detalii cutremurătoare despre parcursul suferinței tatălui ei, dar și despre cum acesta a crezut, încă de la debutul pandemiei, că se va infecta și că va muri în urma acestei boli.

„De când am auzit de Covid-ul ăsta, tata mi-a spus: ‘eu o să mor de Covid!’ Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: ‘cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine?’. Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se parea că este inconștient, indisciplinat. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii”, a declarat actrița.

Totodată, aceasta a povestit și că a încercat să găsească un loc liber la vaccinare pentru tatăl ei, mai cu seamă că acesta suferea de diabet și starea lui generală nu era una bună. „Începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași. Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap”.

Laura Cosoi acuză cadrele medicale că, după ce tatăl său a fost internat, acestea l-au pus să urce câteva etaje pe scări în spitalul care nu beneficia de lift. „La început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare. A început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el”.

Vizibil îndurerată, Laura Cosoi acuză faptul că nu a putut găsi un loc liber într-o secție de terapie intensivă pentru tatăl ei, care ajunsese deja într-o stare gravă atunci când medicul lui a sunat-o și i-a spus că facă tot posibilul să găsească un astfel de loc în țară, deoarece spitalul din Iași în care era tratat nu mai avea locuri disponibile. „Nu se putea da jos din pat, că avea masca și a făcut o decompensare foarte urâtă. I-a scăzut saturația la 75 și a făcut atac de panică. Am sunat la medici și mi-au zis ca așa e protocolul, nu intrau decât de două ori pe zi la el! Tata suna și îmi spunea: ‘ajută-mă că mor, nu pot să respir!’ Atunci m-a sunat doctora și mi-a zis să caut un pat la ATI în țară, pentru că ei nu mai aveau.”

„Nu am găsit pat la ATI, am găsit un pat pe secție la Matei Balș. Aici a stat o săptămână și nu i-au mai dat voie să vorbească la telefon. Era pe două surse de oxigen. El ducea o luptă să trăiască. Într-un final a suferit un stop cardio respirator. S-a întâmplat foarte repede. Mă gândesc că e bine că nu a suferit, totuși”.

