Olivia Steer îi numește criminali pe medici. Un specialist ATI are cel mai bun răspuns pentru acest delir.

Olivia Steer își continuă seria de derapaje presărate cu fake news și acuzații grave pe canalele sale de social media, în special pe contul propriu de Facebook, unde este urmărită de zeci de mii de oameni. Într-o postare recentă, fosta prezentatoare TV cunoscută pentru opiniile ei medicale false, dobândite în afara oricărei pregătiri medicale, pe care le emite fără nici o urmă de îndoială, îndeamnă oamenii să se revolte împotriva restricțiilor folosind o largă gamă de argumente pe jumătate false, punându-le în relații de cauzalitate inexistente, care sfidează logica și bunul simț.

Steer vorbește în postarea respectivă despre faptul că pacienții internați cu Covid-19 mor „sufocați și însetați” în secțiile de terapie intensivă, uciși de „protocoalele criminale ale Organizației Mondiale a Sănătății”, cu „complicitatea criminală a eroilor din linia întâi”. Aceasta vorbește despre faptul că cei decedați de Covid-19 sunt „înmormântați ca animalele, fără slujbă creștinească și fără confirmarea medico-legală a cauzei decesului” (pentru că aparent Olivia Steer nu are încredere în medicii ATI, dar are în cei specializați în medicină legală). De asemenea, Steer consideră că oamenilor li se „neagă dreptul de a protesta”, deși protestele recente nu au întâmpinat vreo reacție din partea Jandarmeriei altădată dornică să înăbușe mișcări de stradă. Steer continuă prin a susține că „dreptul de acces în spitale (…) a fost interzis” – acesta a fost, într-adevăr, limitat în ceea ce privește spitalele Covid, pentru a preveni infectarea pacienților. Ea susține și că „alte state ale lumii (India, China) au renunțat la isteria pandemică”, deși cele două state numite de ea iau în continuare măsuri, cel mai recent China anunțând, de exemplu, că va imuniza populația unui întreg oraș din cauza apariției câtorva cazuri de Covid-19.

Invitat la postul de televiziune Digi24, medicul ATI Radu Țincu s-a arătat îngrijorat de afirmațiile făcute de Olivia Steer, arătând că aceasta a trecut de la cruciada împotriva oricărui tip de vaccin la a contesta medicina în general.

„De la OMS, de la modul în care sunt prezentate datele, de la protocolul de tratament și se ajunge până la medicii de terapie intensivă, care sunt adevărați criminali, într-o complicitate directă cu Guvernul, care la rândul lui este direct conectat cu oculta mondială. E greu de demontat o astfel de conspirație”, a spus medicul despre declarațiile făcute de Olivia Steer.

Acesta a acuzat-o pe Olivia Steer de instigare care duce în derizoriu lupta împotriva pandemiei: „În mod clar este o instigare și toată lupta de a încerca stăpânirea pandemiei poate fi dusă în derizoriu de astfel de declarații publice, care creează dezorientare în rândul populației și sunt și false. Ca să spui că la ATI, unde pacienții primesc oxigen sau sunt ventilați mecanic, ei se asfixiază este un lucru fals. Este total invers, oamenii sunt aduși pentru că nu mai pot să respire și au nevoie de asistență respiratorie și suport respirator”.

De asemenea, medicul a subliniat și faptul că cele spuse de Olivia Steer au efecte practice imediate, care constă nici mai mult, nici mai puțin în îmbolnăvirea mai multor oameni. „Această instigare nu are doar anumite efecte ideologice, are efecte practice imediate, oamenii se îmbolnăvesc. Astfel de derapaje nu sunt doar în rândul oamenilor care nu au pregătire medicală, asistăm din păcate și oameni cu pregătire medicală care au în anumite momente derapaje prin care nu fac decât să le dea oamenilor senzația că această boală este o banalitate și că ea este amplificată doar de către autorități. Este o realitate: cel puțin în zona București trăim în aceste zile o tragedie, spitalele sunt asaltate de oameni. Întrebarea se pune când ne vom da seama cu toții că nimeni nu minte, probabil că va fi necesar acel scenariu pe care nimeni nu și l-a dorit, cum am văzut în Italia în vârful pandemiei, când oamenii mureau în ambulanțe, în fața spitalelor”

Răspunsul medicului Radu Țincu pentru Olivia Steer pune punctul pe i în ceea ce privește partea de responsabilitate care îi revine acesteia în mortalitatea evitabilă a unora dintre pacienți. „Am avut foarte mulți pacienți care au refuzat să vină la spital și au ajuns direct în terapie intensivă sau au fost pacienți care s-au prezentat la camerele de gardă, au fost investigați, au plecat pe proprie răspundere acasă și au revenit în două-trei zile într-o stare atât de gravă încât au necesitat intubație și ventilație mecanică. Acest tip de mesaj dat în spațiul public nu face decât să crească mortalitatea. Aceste persoane sunt responsabile, dincolo de partea legală, sunt responsabile din punct de vedere moral de cei care se îmbolnăvesc pentru că le urmează sfaturile.”

