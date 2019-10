Lady Gaga și-a schimbat culoarea părului și le-a arătat tuturor cât de bine îi stă

Nu mai este un secret faptul că Lady Gaga își schimbă în mod constant look-ul, iar acum ea și-a schimbat culoarea părului într-o nuanță foarte interesantă de roz.

Lady Gaga a renunțat la părul blond care a consacrat-o și a decis să este momentul pentru o schimbare de look. Noua ei culoare de păr este minunată, vibrantă și o pune extrem de bine în evidență.

Lady Gaga le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram noul ei look, celebrând totodată succesul filmului „A Star Is Born.” Ba mai mult, ea și-a asortat culoarea părului cu cea a rochiei pe care o purtat-o la Golden Globes, nuanțele fiind unele asemănătoare. „Acum un an, filmul A Star Is Born era lansat, iar acum sărbătorim cele 6 milioane de albume vândute în toată lumea.”

Cu toate astea, nu este pentru prima dată când Lady Gaga își vopsește părul roz. Ea a mai făcut acest lucru și în 2009, cu ocazia MTV Video Music Awards, atunci adoptând o coafură care îi punea șuvițele în evidență. Ea a ales acest look și în 2017, la Premiile Grammy, când a purtat o ținută all black, cu câteva accente rock și șuvițe roz.

Foto: Instagram

